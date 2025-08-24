Kad se u svetu poznat akronim A.C.A.B pojavio i na protestima u Srbiji, predsednik je objasnio narodu šta to znači

Naslov pesme engleskog pank sastava „4Skins“ – A.C.A.B. postao je, četiri decenije nakon što je lansiran, jedan od transparenata na protestima u Srbiji.

A.C.A.B. je akronim koji znači „All coppers (cops) are bastards“, i uvredljiv je za policiju. Čest je na tribinama fudbalskih stadiona, na zidovima kao grafit, na majicama, pa se pojavio i u Srbiji povodom sukoba policije i građana koji protestuju protiv vlasti.

Međutim, privukao je veću pažnju javnosti, tek kad ga je narodu, da razume, nedavno protumačio predsednik Aleksandar Vučić.

„To znači da su svi policajci kopilad, to je poziv na ubijanje policajaca“, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na RTS-u.

Postoji i alternativna, numerička verzija tog akronima i glasi – 1312, čime su odgovarajući brojevi zamenili slova po redosledu iz engleske abecede.

BBC na srpskom piše da je u mnogim državama Evrope zabranjena upotreba ovog akronima, a postoje brojni primeri novčanog kažnjavanja, između ostalog, i u Hrvatskoj.

Prema Zakonu o javnom redu i miru vređanje službenog lica u vršenju službene dužnosti kažnjava se novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara ili zatvorom od 30 do 60 dana. Ali se ne precizira šta se pod „uvredom“ podrazumeva.

Izvor: BBC na srpskom