Kako su studenti i građani pumpali u Nišu, videli su i pročitali i građani širom regiona. Veliki broj medija iz okolnih zemalja imao je ili sopstvenog dopisnika koji se javio sa juga Srbije, a neki su izveštavali iz sata u sat.

Hrvatska: Vlast u Srbiji koristi suseda protiv studenata

„Pumpaj, pumpaj“: Pogledajte prizore s ulica trećeg najvećeg srpskog grada, Vučić: Pada vam potpora…“

Ovo je bio naslov na hrvatskom Jutarnjem listu.

„Istovremeno sa protestom u Nišu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić okupio je svoje pristalice u nekoliko gradova na jugoistoku Srbije, tvrdeći da opada podrška studentskim protestima i poručio da se u Srbiji vlast i vlada neće birati na ulicama“, preneo je Jutarnji list.

Portal Index je prenosio protestni dan iz Niša, a pisali su i o Studentskom ediktu, dokumentu u osam tačaka, kojim su studenti poručili vlastima da „žele državne institucije posvećene pravdi i interesima svih građana, pravedno društvo i sistem koji ceni znanje i rad, a ne poslušnost i ćutnju“.

Novinarka RTL-a iz Hrvatske izveštavala je da se pozitivno se gleda na proteste u Srbiji, zato što je Hrvatska zemlja koja nikada ne može organizovati protest na kojem bi se okupilo više od 10 hiljada ili možda 20 hiljada ljudi.

„Tako da se fenomenološki, sa zanimanjem gleda šta se događa u Srbiji jer su svi ti protesti, studentski, masovni“, navodi Katarina Brećić, novinarka RTL-a.

Etiketu špijuna dobili su i pojedini srpski studenti, poreklom iz Hrvatske, samo zbog činjenice da imaju i pasoš ove članice Evropske unije.

„Hrvatske vlasti su odbacile te optužbe. Svaki put kad se pomene Hrvatska to se prati, inače sve te situacije se komentarišu tako da srpska politika koristi Hrvatsku da bi zapravo sebi pomogla u situaciji tih studentskih protesta i to nema nikakve veze sa istinom. To čisto stvar unutrašnje srpske politike“, dodaje novinarka RTL-a.

Slovenija: Masovnost i duhovite poruke

Javni servis Slovenije već nedeljama prati dešavanja u Srbiji, a izveštavali su i sa protesta u Nišu. Masovnost, organizacija, duhovite poruke ali i briga za okolinu jer se posle svakog protesta taj prostor čisti, neki su od utisaka koje sa studenstkih protesta izdvaja dopisnik slovenačkog javnog servisa.

„Studenti su počeli i puno drugih im se priključilo, i interesatno je iz raznih uglova. Još interesatnije će naravno biti da pratimo šta će se iz svega toga – pumpanja, kako se kaže na protestima, šta će se na kraju dogoditi, jer ja ne znam kakva su druga nego politička rešenja“, kaže novinar Boštajn Anžin dopisnik RTV Slovenija.

BiH: Iftar za kolege

Slobodna Bosna piše da su studente u Nišu podržale i njihove kolege iz Novog Pazara, “a domaćini su im zahvalili posebno lepom gestom – organizovali su im iftar”.

„Oko uređene travnate površine na trgu, iza spomenika oslobodiocima Niša, zasađeno je 15 stabala na kojima su imena stradalih u tragediji 1. novembra prošle godine. Stanovnici Novog Sada su takođe obeležili četiri meseca od tragedije na Železničkoj stanici polaganjem cvijeća i 15-minutnom tišinom“, piše Slobodna Bosna.

„Masovni protest u Nišu, nerealni prizori iz vazduha: Zavet budućnosti i državi…“, piše sarajevsko Oslobođenje.

Na protestima je usvojen i Studentski edikt, dodaje ovaj list, dokument specifičnog karaktera koji su izradili studenti niškog univerziteta.

„Mi, studenti i slobodni građani Srbije, sabrani u gradu Nišu, u gradu koji je svedok novih ideja i promjena, u gradu koji je kroz vekove raskrsnica istorije, a gde je sloboda uvek nalazila svoj put, donosimo ovaj edikt kojim proglašavamo vrednosti za koje se borimo, kao zavet budućnosti i državi u kojoj želimo da živimo“, navodi se na početku ovog dokumenta, prenosi Oslobođenje.

Crna Gora: Zavet za budućnost

Podgoričke Vijesti pišu da je završnom delu protesta prisustvovao veliki broj studenata i građana iz svih krajeva Srbije, a oni su, nakon ponoći počeli sa čišćenjem centralnih gradskih ulica koje su čitavog dana bile ispunjene demonstrantima.

„Studentski edikt po kome je nazvan protest, studenti niškog Univerziteta predstavili su minule večeri na centralnom trgu i naveli da je to dokument simboličkog karaktera koji predstavlja „zavet za budućnost i državu u kojoj žele da žive““, prenose Vijesti.