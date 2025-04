Premijer u ostavci Miloš Vučević neće učestvovati u radu nove Vlade. Ipak, on se i dalje, barem formalno, nalazi na čelu Srpske napredne stranke. Koja će biti njegova politička uloga

Premijer u ostavci Miloš Vučević rekao je da mandatar za sastav nove Vlade Srbije Đuro Macut i nova vlada treba da donesu novu energiju, navodeći da je poznati endokrinolog osoba „koja može da otvori društveni dijalog“ jer nije opterećen nekim stvarima iz prethodnog perioda kao što su bili on i njegova vlada, pa može lakše da razgovara sa svim ljudima u javnom životu, piše “Danas”.

Povlačenje iz struktura izvršne vlasti, ipak, neće u potpunosti izbrisati Vučevića sa političke scene. Premijer u tehničkom mandatu, koji je ostavku dao na najveću funkciju u zemlji zbog kada je u Novom Sadu iz prostorija SNS-a istrčao lik sa palicom i jednoj stiudentkinji polomio vilicu, i dalje je na funkciji predsednika Srpske napredne stranke.

Vučević je za Radio televiziju Srbije (RTS), rekao da će se „apsolutno fokusirati“ na rad u SNS-u.

„Macut će imati lakšu situaciju da razgovara jer ne nosi tu gorčinu koju ja nosim. Bez razgovora nema rešenja, ali je za razgovor potrebno da postoji volja obe strane. Ne znam da li je moguće doći do konsenzusa, ali verujem da je moguće doći do razgovora i dijaloga. Rešenje nije u blokadama i gađanju jajima“, rekao je Vučević.

Privid autonomije Vlade

Kako će na dalje izgledati unutrašnja struktura vladajuće partije, na čelu sa Milošem Vučevićem?

Profesor Fakulteta političkih nauka u penziji Zoran Stojiljković za “Vreme” kaže da sama činjenica što se formalni predsednik najveće stranke u Srbiji više ne nalazi u izvršnoj vlasti, može dati privid autonomije novoj Vladi.

“Politička posledica toga da predsednik SNS-a više ne učestvuje u radu Vlade, jeste da nova Vlada ima neku vrstu autonomije u odnosu na predsednika Srbije. Vučić je ipak, u toj stranci formalnoobičan član, na osnovu legitimne odluke stranke”, kaže Stojiljković.

Istovremeno “obični član” Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić punom parom radi na osnivanju novog pokreta za narod i državu.

“Mi ne znamo hoće li taj pokret biti nekakva kombinacija postojeće vladajuće većine i novih, pojedinačnih članova. Najveću ulogu u svemu tome igra predsednik Srbije”.

Za premijera u ostavci, to bi bila značajna indikacija da su odnosi moći takvi da legitimno rukovodstvo stranke, koje ima najveću moć odlučivanja, ipak zavisi od predsednika Srbije i izvršne vlasti.

“Novi mandatar je stručnjak u svojoj oblasti, i bilo bi donekle razumljivo kada bi se kao takav našao na poziciji ministra zdravlja ili obrazovanja. Ali, kao premijer, on će biti neka vrsta političkog fikusa”, tvrdi Stojiljković.

Kakva će biti ekspertska Vlada, ne možemo znati sve do momenta kada mandatar, odnosno doktor Đuro Macut, ne predloži ministre.

“Ako se na ministarskim pozicijama nađu ljudi sa izvesnim političkim pedigreom, to će pokazati da na mesto premijera dolazi neko bez političkog kapaciteta”, smatra.

‌

Što se tiče Miloša Vučevića, koliko god se bude posvetio radu na funkciji predsednika stranke, sa svim svojim formalnim ovlašćenjima, konce će vući neko drugi. Stojiljković zaključuje da je trenutna pozicija Miloša Vučevića pravi primer formalne, ali ne i efektivne moći.

“On se jeste izborio za nekoliko ključnih pozicija unutar SNS-a, ali šta će biti njegova politička uloga, ne znamo dok se ne završi proces stvaranja novog Vučićevog pokreta”.