Tokom uskršnjih praznika u Beogradu dežurni marketi u obavezi su da rade u petak i subotu najmanje od 9 do 12 časova, dok na dan Uskrsa, 20. aprila dežurni prodajni objekti mogu da budu zatvoreni.

Drugog dana Uskrsa, 21. aprila dežurni prodajni objekti moraju da rade i njihovo radno vreme će biti najmanje od 9 do 12 časova.

Za Uskrs, što se tiče pošti, u periodu od 18. do 21. aprila radiće dežurne Pošte Srbije, odnosno u Beogradu, većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Radno vreme pijaca

Kada je reč o radnom vremenu pijaca za praznike, sve pijace koje posluju u sastavu JKP „Beogradske pijace“ radiće u petak, subotu i ponedeljak po uobičajenom radnom vremenu od 6 do 19 časova, iako su praznci, odnosno od 7 do 21 čas, jer je to režim rada pijace „Palilula“.

Zelene pijace neće raditi na Uskrs, osim pijaca „Zemun“, „Banovo brdo“, „Bele vode“ i „Dušanovac“, koje će raditi od 6 do 14 časova. Benzinske stanice u vreme praznika, na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji grada Beograda, radiće uobičajeno od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 časova.

Prodavnice i tržni centri

Tokom uskršnjih praznika marketi velikih trgovinskih lanaca radiće slično kao i tržni centri. Dakle, za Veliki petak će raditi skraćeno, dok za Uskrs neće raditi.

Lidl i Super Vero prodavnice će za Veliki petak raditi skraćeno, do 18 časova, dok za subotu važi uobičajeno radno vreme pa će ove prodavnice raditi do 22 časa, kao i do sada. Slično radno vreme imaće i „Idea“, „Roda“ i „Mercator“ prodavnice, koje samo 20. aprila neće raditi. Od ponedeljka za sve trgovinske lance važi uobičajeno radno vreme, pa će oni raditi do 22 časa.

Pored marketa, na Veliki petak tržni centri bi takođe trebalo da rade skraćeno, od 10:00 do 18:00 časova, dok će u subotu raditi uobičajeno, od 10:00 do 22:00 časa. Uskrs će biti neradan dan i za tržne centre koji tada neće raditi, dok će u ponedeljak raditi uobičajeno, od 10 časova.

Dežurne apoteke

Dežurne apoteke koje inače rade od 00 do 24 časa, biće otvorene i tokom praznika, a to su apoteka Sveti Sava u Nemanjinoj ulici, apoteka Prvi maj u Kralja Milana, kao i Bogdan Vujošević u Bulevaru maršala Tolbuhina, apoteka Zemun u Glavnoj i Gornji grad u ulici Dr Đorđa Kovačevića u Lazarevcu.

Pošte

Svih prazničnih dana, Glavna pošta u Takovskoj u Beogradu, kao i pošte na graničnim prelazima Horgoš, Čukarka, Sremska Rača, Šid i Batrovci i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, radiće non-stop.

Pošta na graničnom prelazu Gradina biće otvorena od 7 do 18.30 časova. U petak i subotu, 18. i 19. aprila, i ponedeljak, 21. aprila, radiće pošte u tržnim centrima u Beogradu, Pančevu i Kragujevcu, pošte u „Univereksport“ objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu, Somboru i Apatinu, u „Roda“ objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu, i druge dežurne pošte.

Na Uskrs, u nedelju 20. aprila, biće otvorene beogradska Glavna pošta i pošte na graničnim i administrativnim prelazima.

Banke

U skladu sa Zakonom o državnim praznicima, većina poslovnica banaka neće raditi tokom Uskrsa, odnosno od 18. do 21. aprila. To važi i za državne i za privatne banke, jer su ove datume u obavezi da poštuju kao neradne dane.

Banka Poštanska štedionica je na svom sajtu navela da je prvi radni dan ekspozitura u utorak, kada će one raditi po uobičajenom radnom vremenu, a slično saopštenje izdala je i NLB Komercijalna banka koja je navela da njihove ekspoziture i kontakt centar neće raditi od petka do ponedeljka. Prvi radni dan biće utorak, 22. april.

Parking besplatan tokom praznika

JKP „Parking servis“ neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada od petka, 18. aprila do utorka, 22. aprila, kada počinje redovna naplata i kontrola parkiranja. U istom periodu biće zatvorene i poslovnice Korisničkog servisa, a sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks „Međunarodni terminal“, tokom predstojećih praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.

Javni gradski prevoz u petak, nedelju i ponedeljak funkcionisaće po redu vožnje za nedelju, dok će u subotu prevoz funkcionisati regularno po subotnjem redu vožnje.