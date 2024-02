Više članova i funkcionera Vojnog sindikata Srbije, kao i predsednik tog sindikata Novica Antić privedeni su jutros, prenosi N1.

Vaso Antić, brat predsedenika Vojnog sindikata Novice Antića, je bio u porodičnoj kući u Kragujevcu tokom pretresa koji je policija započela jutros u šest časova na osnovu navodne pronevere u sindikatu.

„Nije samo Novica u pitanju, još uvek se ne zna tačan broj ljudi koji su širom Srbije privedeni. Svima su oduzeti telefoni, laptopovi, sve što je vezano za sindikat, mada koliko vidim oduzimaju se i druge stvari koje nemaju veze sa tim predmetom“, rekao nam je Vaso Antić.

Dodao je da je procedura takva da se nakon pretresa svi privode u policijske stanice na informativne razgovore, po nalogu tužilaštva iz Novog Sada, što sprovodi UKP Beograd, da bi na kraju svi bili prebačeni u pritvor u Novi Sad.

On je kazao i da je verovatno u pitanju pokušaj da se sprovedu nasilne smene unutar sindikata, kako bi ga preuzeli ljudi bliski vlasti i VBA.

Pokušaj ućutkivanja vojske

Lider stranke “Srbija centar“ Zdravko Ponoš izjavio je da akcija policije protiv Vojnog sindikata Srbije ima politički karakter i da predstavlja pokušaj „ućutkivanja vojske“, prenosi N1.

„Ovaj režim ide tragom režima Slobodana Miloševića. Vrh ovog režima je bio i u tom režimu“, rekao je Ponoš

„Ovakve stvari su pre svega usmerena na to da se dezavuiše Novica Antić, da se promeni vrh sindikata i da se dovedu ljudi koji će biti poslušnici vojnog vrha. Ministar odbrane je pre neki dan objavio svoje nezadovoljstvo samim postojanjem vojnog sindikata, a s obzirom da on ne može da ga ukine, može da ga učini podobnim. I on to upravo čini. O tome se radi“, kaže Ponoš, te da vojno rukovodstvo već duže vreme pokušava da „disciplinuje“ Novicu Antića, ali to do sada nije uspelo.

„To ih jako boli. Koliko znam, oni su ovih dana hteli da se pozabave i pozicijom šefa Vojnobezbednosne agencije (VBA), koji je tu već godinama. To šef VBA ne može da istoleriše, kao ni ministar odbrane“, smatra Ponoš.

Pretres kuće predsednika Vojnog sindikata

Policija je rano jutros u Kragujevcu, po nalogu tužioca, ušla u kuću predsednika Vojnog sindikata Srbije Novice Antića i započela pretres, izjavio je za FoNet Antićev advokat Siniša Lunić.

Lunić je rekao da pretpostavlja da su razlog pretresa Antićeve aktivnosti u Vojnom sindikatu i da će najverovatnije biti priveden u Tužilaštvu u Novom Sadu, koje je teritorijalno nadležno za Sombor gde je sedište tog sindikata.

Antiću je bio oduzet mobilni telefon. Eventualno rešenje o zadržavanju još nije doneto.

Lunić misli da će njegovog klijenta teretiti za „proneveru“, ali je njemu jasno da se radi o „političkom postupku“ jer je u toku „pokušaj smene legalno izabranog rukovodstva Vojnog sindikata“ sa ciljem da se na njihovo mesto dovedu ljudi lojalni strukturama vlasti.

Trn u oku

Početkom februara ove godine Antić je predao pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću sa zahtevom da profesionalne pripadnike Vojske i članove tog sindikata zaštiti od dugogodišnjeg mobinga, ometanja i sprečavanja sindikalnog udruživanja i delovanja, kao i najtežih oblika kršenja Ustava Srbije, međunarodnih ugovora i zakona.

Antić je tada rekao novinarima, ispred zgrade Predsedništva Srbije na Andrićevom vencu, da pritisci na taj sindikat poslednjih nedelja „dolaze od čelnih ljudi Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije“.

On je istakao da su „organi Vojnobezbednosne agencije poslednjih nedelja počeli intenzivno da rade na ometanju i sprečavanju delovanja Vojnog sindikata Srbije i da ih diskriminišu“.

Vojni sindikat Srbije o ovome je tada obavestio zaštitnika građana, povernika za zaštitu ravnopravnosti i tužilaštva.

“Imajući u vidu nivo sa koga se vrši pritisak na nas smatramo da jedini koji taj problem u ovom trenutku može da reši je predsednik Republike s obzirom na njegov autoritet na te ljude koji vrše pritisak na nas. Ne bismo želeli da naše delovanje u narednom periodu pređe u neke radikalnije mere”, rekao je on.

Tražili su i da Vučić primi predstavnike sindikata kako bi mu predočili dokaze o pritiscima na njih.

Vojni sindikat je već nekoliko puta prošle godine ukaizvao da su pripadnici Vojske Srbije izloženi mobingu, da ih nadležni disciplinski procesuiraju i kažnjavaju.

Ministar odbrane Miloš Vučević bio je izjavio da sindikate u vojsci treba ukinuti.