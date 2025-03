Četiri studenta Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u blokadi pretučena su u četvrtak (27. mart) u centru Novog Sada, prenosi novosadski informativni portal 021.rs.

Oni su uveče bili u jednom lokalu u centru gde su, kako kažu, pevali: „Ko ne skače, taj je ćaci“. Dodaju da im je nakon toga zaprećeno.

Milan Stanković, jedan od studenata koji je lakše povređen, rekao je da se to desilo između dva i tri sata ujutru.

Kako je Stanković naveo, dvojica kolega su završila u urgentnom centru.

„Dok smo bili u klubu, pevali smo, gde smo bili upozoreni da budemo na oprezu ako dođu SNS batinaši. Pritom, kolega koji je bio na ulazu je video da nas neko snima. Mi smo izašli napolje, blizu fontane smo stali, odjednom je izašlo 10 povećih momaka sa kaiševima u rukama, pitali su da li ima neki problem. Mi smo digli ruke i rekli da nema problema i želimo samo da se provedemo. Oni su nas napali kaiševima. Jednom kolegi je slomljena vilica. Drugi kolega je na urgentnom kod neurohirurga, postoji šansa da ima unutrašnje krvarenje“, naveo je Stanković i rekao da su bili u Urgentnom centru do pola 6 ujutru.

Drugi student, Vanja Vukas, rekao je da je on bio malo udaljen i da je par muškaraca krenulo da „sprinta ka njemu“.

„Oni su mene ganjali kroz centar, ja sam trčao, gde je mene spakovala policija i stavila mi lisice. Ja sam dao do znanja policiji da pogleda iza i da vidi ko me juri sa kaiševima u ruci, ali oni su to ignorisali i pod izgovorom da me smire, stavili mi lisice“, kazao je Vukas.

On je istakao da živimo u nedemokratskoj državi, „gde se ne poštuje sloboda mišljenja, i mi nećemo stati dok se to ne promeni i dok se naši zahtevi ne ispune“.

Inače, Vukas navodi da je sličnu situaciju imao i pre četiri meseca kada je bio napadnut od strane tri osobe ispred kluba u Radničkoj i jedan od njih je bio radnik obezbeđenja i nosio je SNS prsluk.

„Ja sam mirnim razgovorom kolegi prenosio stavove o blokadama i situaciji u državi. On se na to uvredio, udario me je otvorenom šakom, onda su prišle još dve osobe i udarile me. Policajcu sam rekao da me je napao član SNS-a i on me je pitao da li sam siguran da želim da to unese u zapisnik“, kazao je Vukas i dodao da do danas nema razrešenja ovog slučaja.

SNS: Netačni navodi studenata

Novosadski odbor Srpske napredne stranke (SNS) saopštio je da nisu istiniti navodi grupe studenata DIF-a u pojedinim medijima da su ih pretukli „batinaši SNS“, već su se sukobili u Katoličkoj porti sa grupom mladića romske nacionalnosti, koje su prethodno vređali po nacionalnoj osnovi.

„Navodni napad nisu lično prijavili policiji. Iako sve snimaju, ovaj slučaj nisu dokumentovali telefonima. Nisu tražili lekarsku pomoć, već je Hitnu pomoć pozvala policija, koja je izašla na lice mesta“, tvrdi u saopštenju u SNS.

Novosadski odbor vladajuće stranke navodi da su studenti DIF-a, pod uticajem alkohola, svratili u lokal „Tata brada“, gde su počeli da prave probleme, pa ih je osoblje zamolilo da napuste lokal da ne uznemiravaju druge goste.

Očekujemo da policija protiv klevetnika i lažova podnese krivične prijave zbog uznemiravanja javnosti. Očekujemo i od policije, ali i nadležnih institucija za zaštitu ljudskih prava, političkih partija, novinarskih udruženja i medijskih kuća da osude rasnu diskriminaciju i napad na Rome, navodi se u saopštenju SNS.

