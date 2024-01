Major policije Katarina Petrović, zahvaljujući kojoj je javnost saznala o nezgodi koju je izazvao predsednikov kum Nikola Petrović, rekla je da je odluku o njenom pritvoru donela osoba iz MUP-a.

Petrović je bila u pritvoru zbog sumnje da je odala informaciju da je kum predsednika Srbije Nikola Petrović drogiran i pijan izazvao sudar na Dedinju.

Petrović je rekla da su joj tokom posete Sektora unutrašnje kontrole u Policijskoj upravi Valjevo uputili nekoliko pitanja, koja ocenjuje kao neprofesionalna – među njima i da li ima kontakte sa opozicionim političarima i sa stranim službama, kao i da li je prisustvovala protestima „Srbija protiv nasilja“ prošle godine.

„Ja sam ta pitanja razumela kao vrlo politička, a u smislu ‘šta će to vama’, ‘šta to vama smeta’…Znate kada vam neko postavi pitanje ‘šta to vama treba’ – pa nije mi ništa trebalo, ali su ti postupci išli iz srca, iz potrebe da se nešto promeni“, rekla je Petrović u „Utisku nedelje“.

Katarina Petrović bile je uhapšena jer je popredsednici Stranke slobode i pravde Mariniki Tepić poslala dokaz iz policijske evidencije da je kum Aleksandra Vučiča Nikola Petrović izazvao saobraćajni udes alkoholisan i drogiran.

Njen advokat Branko Ivković tada je rekao za “Vreme” da slučaj nema pravnog osnova, ali da se njenim hapšenjem šalje jasna poruka ne samo policajcima, već i svim građanima Srbije.

“Njena jedina želja je bila da građani znaju istinu“, rekao je tada Ivković.

Nakon što je puštena iz pritvora Katarina Petrović govorila je i na jednom od protesta „Valjevo protiv nasilja“.

„Ja nisam heroj, ja nisam političar, ja sam samo čovek, jedna od vas… Roditelji su nas vaspitavali da budemo ljudi, da se borimo za istinu, moj tata i danas zna da kaže, Sve se pere sem obraza… Želim za svu decu bolju Srbiju“, poručila tada Petrović.