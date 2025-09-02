„Pitam gradonačelnika Dragoslava Pavlovića zašto je išao da promoviše firmu koja je očigledno povezana s kriminalom? Ko ga je poslao tamo, da li ima dublje veze s ljudima koji su bili bliski s narko-kartelom“, pita poslanik Narodnog pokreta Srbije iz Niša Đorđe Stanković

Četvorica Nišlija ubijena su pod nerazjašnjenim okolnostima u Boliviji u sukobu kriminalnih grupa u Južnoj Americi koji je rezultirao i zaplenom četiri tone kokaina.

Jedan od ubijenih povezan je sa firmom koja je odnedavno u blokadi, a niški gradonačelnik Dragoslav Pavlović pre samo mesec dana najavljivao je saradnju sa tom firmom.

Pavlović je najavljivao i pomoć za tu firmu uz objašnjenje da je ona „neophodna“, piše N1.

Sada Pavlović da veza sa tom firmom nije potvrda veze sa kriminalnim grupama, kako to navodi opozicija.

Opozicija traži odgovore i odgovornost, jer u Narodnom pokretu Srbije tvrde da je Pavlović, kao najviši gradski funkcioner, sve Nišlije doveo u vezu sa sumnjivim ljudima i sporno stečenim kapitalom.

„Ljudi koji su ubijeni su bili vlasnici firme Prevozkop Dragoslava Marjanovića. On je otac Miljana Đekića, odnosno Marjanovića koji je ubijen u Boliviji pre dve nedelje. Pre samo mesec dana, gradonačelnik Dragoslav Pavlović je išao, bez meni poznatog razloga, i promovisao firmu Prevozkop navodeći kako je ona jedna od najvećih partnera grada Niša. Međutim, nakon što se ovo desilo, sve se promenilo, jer je odjedanput ta firma u blokadi 80 miliona dinara“, izjavio je poslanik i odbornik Narodnog pokreta Srbije iz Niša Đorđe Stanković, piše N1.

Kako je rekao, kriminal je očigledno uticao na grad.

„I ja postavljam pitanje gradonačelniku – zašto je išao da promoviše firmu koja je očigledno povezana s kriminalom? Ko ga je poslao tamo, da li ima dublje veze s ljudima koji su bili bliski s narko-kartelom“, upitao je Stanković.

On kaže i da će, ako ne budu dobili odgovore, „biti posledica“.

Pavlović: Pokušaj kriminalizacije mog imena

Odgovor od Pavlovića stigao je unapred – on je u subotu zakazao konferenciju za medije, unapred odbacio optužbe i rekao da zna da će stići od predstavnika opozicije.

„Pokušaj povezivanja sa određenim firmama u narednom periodu će se direkno odnositi na mene, a nakon toga i na neke moje saradnike, gde se direktno ukazuje na to da smo kriminalizovani. Taj pokušaj da se moje ime kriminalizuje je nešto što je sramno, jer Nišlije znaju da gradska vlast u prethodnih godinu dana radi bez afera, za dobrobit sugrađana, svi ugovori koji su potpisani su transparentni, svima dostupni, svako može da ih vidi i oceni“, rekao je Pavlović na konferenciji za medije.

Firma koju je gradonačelnik obišao kao uspešnu, sada je u blokadi. U nedostatku preciznih odgovora, javnost na osnovu informacija koje ima gradi brojne priče.

Gradi li se istraga i kakva je uloga Nišlija i politike na tom tržištu, odgovora – još nema.

Izvor: N1