Tender za rekonstrukciju peronskih grede na Prokopu je obustavljen zato što jedini ponuđivač nije ispunio uslove ni posle dva produžavanja roka

Obustavljen je tender za rekonstrukciju peronskih greda na glavnoj železničkoj stanici na Prokopu.

Sanja Solarević odbornica ZLF u Skupštini Savskog venca, koja je objavila ovu vest na Instagramu, podseća da je tender bio vredan 22 miliona dinara, kao i da je rok produžavam dva puta.

„Tender je obustavljen jer jedini ponuđač nije uspeo da ispuni tražene uslove. Ponuđač je bio Konzorcijum Milmar gradnja doo Beograd i AM Constructions doo iz Rume. Videćemo da li će biti raspisan novi tender, ili će se ići na direktnu pogodbu.“

Krajem maja, a nepune dve godine nakon što je železnička stanica „Beograd Centar“ poznatija kao Prokop svečano otvorena, infrastruktura železnice Srbije dobila je lokacijske uslove za rekonstrukciju peronskih greda na železničkoj stanici.

Naime, na peronskim gredama uočeno je da je došlo do pojave prslina u donjoj zoni. Na osnovu ispitivanja koje je uradio institut IMS iz Beograda, zaključeno je da je armatura u tim gredama znatno manja od projektovane.

Početkom jula, Infrastruktura je i u plan javnih nabavki za ovu godinu uvrstila nabavku pod nazivom „rekonstrukcija objekta – ojačanje peronskih greda Železničke stanice Beograd Centar“.

Stanična zgrada otvorena je u oktobru 2023. godine, ali je upotrebnu dozvolu dobila je krajem februara ove godine.

Stanicu i novu staničnu zgradu obišli su tada gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, a sa njima su u obilasku bili i tadašnja premijerka Ana Brnabić, te predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.