Policija

26.септембар 2025. K. S.

Doljevac: Kad oružje utihne, pa nestane

Više od 500 komada oružja – pištolja, pušaka i municije – nestalo je iz policijske stanice u Doljevcu, gde je bilo uskladišteno nakon velike akcije predaje naoružanja 2023. Zvaničnih informacija iz MUP-a još nema, ali prema navodima Strukovnog udruženja policije pokrenuta je istraga