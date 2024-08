Glavni javni tužilac Nenad Stefanović podneo je još jednu disciplinsku prijavu protiv tužiteljke Jasmine Paunović, ovog puta zbog njene izjave redakciji „Danas“ povodom slučaja ubistva policajca u Loznici u julu ove godine. Stefanović je zamerio tužiteljki što je dovela u pitanje ocenu Ministarstva pravde da se radi o terorističkom aktu.

Stefanović je prijavu ovog puta poslao na adresu Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu i glavnom javnom tužiocu Tomislavu Kilibardi.

Stefanović je prijavu podneo zbog izjave tužiteljke Paunović u tekstu „Slučaj ubistva policajca u Loznici: Kakvi se pravosudni koraci mogu očekivati?“, a odnosi se i na prenetu izjavu u drugim medijima, piše „Danas“.

„Apsolutno neprihvatljivi lični stavovi“

Stefanović je naveo u prijavi da Paunović nastupa ne u svoje lično ime, nego predstavljajući se kao javni tužilac Višeg javnog tužilaštva (VJT) u Beogradu i komentariše predmet koji još nije okončan, pri čemu iznosi svoje lične stavove, „koji su apsolutno neprihvatljivi“.

„U konkretnom slučaju javni tužilac Jasmina Paunović dajući svoje lično mišljenje o saopštenju Ministarstva pravde da se radi o terorističkom aktu, tvrdeći da se radi o ‘nagađanjima bez konkretnih dokaza što je nepotrebno’, te ‘da je sve to politizacija koja kada se uplete u struku obično od tog posla nema ništa’ na najgrublji način, koristeći se frazama koje nisu dostojne jednog javnog tužioca, samovoljno komentariše događaje koji nisu predmet postupanja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (tako da se postavljaju pitanja odakle potiču njena saznanja vezana za konkretne događaje), pri čemu prenebregava odredbe etičkog kodeksa da je dužna da se uzdrži od svakog ponašanja i davanja izjava u javnosti koje mogu ugroziti poverenje javnosti u javno tužilaštvo“, piše u prijavi.

Stefanović je dodao i da građani, pa čak i oni koji nisu pravničkog obrazovanja, mogu vrlo ozbiljno da shvate tvrdnje kako se Ministarstvo pravde, dajući saopštenja, „bavi politizacijom, nagađanjima bez ikakvih dokaza, da se svi predmeti koji se ovako ‘politizuju’ imaju na kraju loš ishod“, što u krajnjoj liniji može ugroziti poverenje građana.

„Glavni javni tužilac želi da politizuje svaki predmet“

Paunović je tim povodom podnela pisano izjašnjenje.

„Uvek, iza svake svoje rečenice, usmene ili pismeno date, stojim jer sam dugogodišnji javni tužilac u VJT i smatram da sam vrlo kompetentna za javno iznošenje mišljenja i iskazivanja sopstvenih stavova“, navedeno je u pisanoj izjavi.

Svi ostali navodi u disciplinskoj prijavi su netačni i neosnovani, naglasila je Paunović.

Reagujući na deo prijave, ona je istakla da se radi o činjenicama koje su date u svim medijima, tako da se njeni komentari odnose isključivo na opštepoznate činjenice, a ne na samu sadržinu predmeta.

„Navođenje da dajem lični komentar na saopštenje Ministarstva pravde, u kojem je navedeno da se radi o terorističkom aktu i da navodim da je to ‘nagađanje bez konkretnih dokaza’, što smatram nepotrebnim i da je sve to ‘politizacija koja se upliće u struku i obično da od tog posla nema ništa’ je apsolutno tačna. To što glavni javni tužilac želi da politizuje svaki predmet, upravo govori da i ne želi da se predmet uvede u profesionalne okvire“, obrazložila je tužiteljka Paunović.

Ona je istakla da svaki predmet javnog tužilaštva treba da bude strogo profesionalan, izuzet iz političke sfere i dat na postupanje javnim tužiocima.

„Ostaje nejasno, zašto glavnom javnom tužiocu smeta to što sam ja lično protiv politizovanja predmeta koji su u radu“, upitala je Paunović.