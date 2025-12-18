Ustavni sud

18.decembar 2025. K. S.

Ko su nove sudije Ustavnog suda?

Ove godine bira se 13 sudija Ustavnog suda. Preostalih petoro izabraće predsednik Srbije, a još troje Opšta sednica Vrhovnog suda

Samit EU o Zapadnom Balakanu

18.decembar 2025. I.M.

Potvđena evropska perspektiva Zapadnog Balkana, Srbija ostala po strani

U Briselu ponovo potvrđeno da je budućnost Zapadnog Balkana u EU i da je proširenje realna i dostižna mogućnost, ali je istovremeno naglasila da bez kredibilnih reformi i normalizacije odnosa nema napretka. Srbija se, međutim, nije usaglasila sa usvojenom Briselskom deklaracijom

Iz novog broja

17.decembar 2025. F. M.

Beograđanima poskupljuju komunalije zbog nameštenih tendera?

„Novac građana Beograda troši se po političkom ključu – za mere koje donose brze političke poene i ličnu korist“, govori Nikola Radin, ekonomista i izvršni direktor organizacije „Beograd u pokretu“, za novi broj „Vremena“