Savez Monarhisti osudio je odluku vlasti da u budžetu za 2026. godinu u potpunosti ukine sredstva za održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju, ocenivši da je reč o „osveti režima Aleksandra Vučića“ prema Filipu Karađorđeviću.

U saopštenju te političke organizacije navodi se da je odluka usledila nakon nedavne javne izjave Karađorđevića, u kojoj je pozvao na uklanjanje šatorskog naselja „Ćacilend“, kao i na vraćanje Pionirskog parka u prvobitno stanje iz vremena Kraljevine Srbije, prenosi portal Nova.

Kopredsednik Monarhista i poslanik koalicije NADA Dušan Radosavljević izjavio je da je prvi put u istoriji u potpunosti obustavljeno finansiranje održavanja Dvorskog kompleksa, koji ima status kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Srbiju.

Radosavljević je istakao i da je „sramota za državu“ to što porodica Karađorđević još živi kao podstanar u svojoj dedovini, navodeći da su izuzeti iz procesa restitucije i da im nije vraćena imovina koju su stvarale generacije ove dinastije, od Karađorđa, do Kralja Petra i Aleksandra.

On je dodao da je država, sve dok ne vrati imovinu Karađorđevićima, dužna da održava Dvorski kompleks, posebno imajući u vidu njegov kulturno-istorijski značaj.

Monarhisti su podsetili da je za održavanje Dvorskog kompleksa na Dedinju u 2024. godini iz budžeta izdvojeno 67 miliona dinara, u 2025. godini 77 miliona, dok je za 2026. godinu planirano da za tu namenu ne bude izdvojen „nijedan dinar“.

