Srbija sa bivšim jugoslovenskim državama „deli“ mnoge stručnjake. Neki imaju dvojna državljanstva, rođeni su u porodicama mešovite nacionalnosti, ili su pak poreklom iz jedne republike, a godinama žive u drugoj.

Tako je 2019. godine od Slovenije „povratila“ košarkaškog trofejnog trenera Igora Kokoškova, koji je rođen kod Pančeva, ali je odveo Sloveniju do titule prvaka Evrope.

Slično je, na prvi pogled razmišljao i Aleksandar Vučić, koji je izjavio da mu je prvi pik za premijera Srbije bio Zoran Janković, još jedan Srbin na radu u Sloveniji.

On da bude glavni, a Vučić da mu pomaže

Pošto je saopštio ime novog mandatara za sastav Vlade Srbije, Vučić je izjavio i da je razgovarao sa svojim prijateljem Zoranom Jankovićem i da ga je pitao u kojoj formi želi da bude angažovan, ali da mu je on odgovorio da mu mandat traje do 3. oktobra.

„On je valjda sve ukupno sad već 18-19 godina tamo gradonačelnik sa kratkim prekidom. Ali pošto je on rođen ovde, on ima naravno državljanstvo Srbije, jer je rođen kod Smedereva. Ali on će nam mnogo pomagati oko Ekspa i tu smo postigli dogovor, on će biti jedan od ključnih ljudi iz inostranstva koji će nam pružiti tu dodatnu pomoć u svom znanju i svemu oko EXPO“, naveo je Vučić.

Dodao je da veruju da na nekim narednim izborima SNS može da očekuje Jankovićevu, ne samo verbalnu pomoć, već i više od toga.

„Voleo bih da nekada nešto u budućnosti radimo da on bude glavni, a ja da mu pomažem, da radimo zajedno. Videćemo“, rekao je Vučić.

Dugo prijateljstvo

Prijateljstvo Vučića i gradonačelnika Ljubljane nije novo.

U januaru 2022. srpski mediji su pisali Vučić navodno razgovarao sa Jankovićem i nudio mu da bude gradonačelnik Beograda u kombinatorici da Šapić bude predsednik stranke, a Janković prvi čovek srpske prestonice.

Janković je 2023. bio u Beogradu da, kako je to Vučić pojasnio, „podrži našu politiku i kandidata za gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića“.

Vučić ga je ugostio na večeri koja je priređena za zvanice na otvaranju Drugog međunarodnog sajma vina Vinska vizija Otvorenog Balkana.

Aleksandar Vučić objavio je u februaru 2025. da je primio pismo Zorana Jankovića, u kojem mu je izrazio podršku, ponudio pomoć i pozvao ga da ne dozvoli da „pritisci i napadi“ poljuljaju zacrtani pravac razvoja zemlje.

„Poštovani gospodine predsedniče, u ovim zahtevnim i prelomnim trenucima, kada se Srbija suočava s brojnim izazovima, želim da vam izrazim iskrenu podršku i priznanje za sve što ste učinili za razvoj i stabilnost države. Vaše vođstvo, odlučnost i vizija ključni su za napredak koji je Srbija postigla u proteklim godinama i uveren sam da taj put mora biti nastavljen“, naveo je Janković u pismu.

U pismu, čiji je sadržaj preneo Vučićev kabinet, Janković navodi da je „svestan da su pritisci veliki“ i da su trenuci neizvesnosti „iskušenje za svakog lidera“.

Ko je Zoran Janković

Najdugovečniji je gradonačelnik Ljubljane, poznat po brojnim aferama.

Rođen je u slovenačko-srpskoj porodici. Odrastao je u Smederevu, ali se njegova familija posle deset godina seli u Sloveniju. Bio je potpredsednik KK Olimpija, predsednik sopstvenog rukometnog kluba Krim Elekta, te predsednik Rukometnog saveza Slovenije. Negovoj kandidaturi za gradonačelnika prethodila je smena s mesta predsednika uprave Merkatora u vreme Vlade Janeza Janše.

Od 2010. je akter afera koje su podigle veliku medijsku prašinu u Sloveniji. U septembru 2012. je uhapšen sa sinovima Jurom i Damijanom i još tri osobe u okviru istrage u vezi s korupcijom i privrednim kriminalom, piše Danas.

U slučaju „Tritonis“, odnosno o spornoj prodaji zemljišta uz Vojkovu cestu, Viši sud je u novembru 2014. odbio zahtev tužilaštva za pokretanjem istrage protiv Jankovića.

Okružni sud ga je 2019. oslobodio optužbi za primanje mita u slučaju „Grate“, a u slučaju šljunkare u Stožicama tužilaštvo ga je teretilo da je zlouporabio službeni položaj kako bi pribavio veliku imovinsku korist firmi „Grep“, zaduženoj za sanaciju šljunkare. No, nakon istrage i podizanja optužnice, Okružni sud u Ljubljani obustavio je krivični postupak.

Jedna od najkontroverznijih afera bila je slučaj „Farmaceutkinja“. Janković se sumnjičio da je mladoj farmaceutkinji iz Ljubljane namestio posao, a u zamenu od nje tražio je, ali i dobijao, seksualne usluge. Okružni sud je zbog greške tužiteljke Blanke Žgajnar iz postupka izuzeo dokumente i prisluškivanja koja su to dokazivala, a njene su žalbe potom odbili Viši i Vrhovni sud. Slučaj je na kraju odbačen.

Početkom 2024. godine kriminalistička policija pretresla je zgradu opštine Ljubljana ali i Jankovićevu kuću, zbog, kako je tada saopšteno, „istrage krivičnih dela privrednog kriminala i korupcije“.