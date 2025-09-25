Više opozicionih stranaka i grupa građana formiralo je savez „Ujedinjeni za Negotin” pred lokalne izbore u tom gradu, koji se održavaju u novembru

Posle Kosjerića i Zaječara, u kojima su opozicione stranke na lokalnim izborima nastupale na jednoj ili dve liste, ujedinila se opozicija i u Negotinu, gde bi lokalni izbori trebalo da se održe do kraja novembra.

Grupa Ujedinjeni za Negotin saopštila je da tu grupu sada čine neformalna grupa građana „Negotin uz studente”, Stranka slobode i pravde, Narodni pokret Srbije, Demokratska stranka i Srbija centar – uz podršku studenata.

„Ovo je istorijski trenutak za Negotin i celu Srbiju. Ujedinili smo snage. Zajedno smo formirali najširi i najjači savez protiv režima Srpske napredne stranke na predstojećim lokalnim izborima“, objavljeno je na Instagramu neformalne grupe Ujedinjeni za Negotin.

Navodi se da je to pokret svih onih koji veruju u slobodan, fer i bolji Negotin.

„Ovo je naša šansa da konačno promenimo stvari i vratimo grad ljudima. Negotin pokazuje put celoj Srbiji. Jedinstvo je naša snaga“, poručili su iz grupe Ujedinjeni za Negotin.

Loklani izbori u Negotinu trebalo bi da budu održani do kraja novembra.

Izvor: FoNet