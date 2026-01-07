Baner sa natpisom „Mir Božiji, Hristos se rodi“ na Badnje veče je ipak razvijen u centru severnog dela Kosovoske Mitrovice. Zašto je kosovska policija htela to da zabrani

Posle mnogo peripetija i natezanja sa Kosovskom policijom, baner sa božićnim pozdravom pravoslavnih Srba ipak je razvijen u centru Severne Mitrovice.

Albanski policajci prethodno su ga bili oduzeli od gradonačelnika Milana Radojevića uz obrazloženje da natpis „Mir Božiji, Hristos se rodi“ zapravo ne poziva na mir i hrišćansku ljubav, već da krši javni red i mir i da je za njegovo javno isticinja potrebno odobrenje Ministarstva za lokalnu samoupravu.

Kako je ranije u utorak objasnio zamenik komandira policije za region Sever Veton Eljšani, Kosovska policija je dobila informaciju da predstavnici opštine pokušavaju da postave nekakav za njih sporni baner koji ima oznake Srpske liste i boje srpske zastave, prenosi Kossev.

Pobeda nosilaca banera

Gradočalniku Radojeviću baner je oduzet, izrečena mu je kazna zbog nepoštovanja naredbe policaje, pa mu je u policijskoj stanici rečeno da za postavljanje banera mora da uputi zahtev kosovskom Ministarstvu za lokalnu samoupravu.

Službenici policije su insistirali na tome da imaju naređenje da se ne dozvoli postavljanje transparenta, dok su članovi Srpske liste Igor Simić, Ivan Zaporožac i Nemanja Biševac zahtevali da im policija objasni koji su zakon prekršili i zbog čega se zabranjuje postavljanje božićnog transparenta, ali su od policije samo dobili odgovor da im je naređeno da taj transparent ne sme biti postavljen.

Na kraju je baner ipak postavljen.

Ekipa KoSSev-a sa lica mesta je izvestila da je situacija mirna, grad prazan, a pripadnici Kosovske policije nisu prisutni na lokaciji koju krasi baner.

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić je na mreži X napisao da današnji događaji nisu izolovani incident, već da odražavaju „uznemirujući i dosledan obrazac pritiska, zastrašivanja i mešanja u verske slobode usmerene protiv određene zajednice“.

