Na severu Kosova uskoro će biti održani vanredni lokalni izbori saopštio je ministar adminsitracije lokalne samouprave u Vladi Kosova Eljbert Krasnići. On je naveo da će Centralna izborna komisija ovih dana izaći sa izveštajem o verifikaciji potpisa građana koji su peticijom zatražili smenu aktuelnih gradonačelnika na severu Kosova, nakon čega bi trebalo da bude održan referendum, prenosi Glas Amerike (VOA).

„Sada očekujem da Centralna izborna komisija završi svoj deo posla i da imamo uskoro glasanje u četiri opštine na severu zemlje gde će građani slobodno, bez bilo kakvog uticaja da glasaju da li su za udaljavanje gradonačelnika iz njihovih kancelarija i njihovu smenu ili koja je njihova želja“, rekao je Krasnići.

Biševac: Gradonačelnici sami da podnesu ostavke

Krasnići je naveo da su svi svesni da aktuelni gradonačelnici na severu Kosova nemaju pun legitimitet zbog malog broja građana koji su učestvovali na izborima, ali da će poslednju reč o njihovoj smeni dati građani na referendumu.

S druge strane, predsednik Srpskog narodnog pokreta Milija Biševac smatra da uopšte ne treba ulaziti u proces referenduma, već da bi gradonačelnici sami trebalo da podnesu ostavke, jer kako navodi, postoje brojni problemi koji se odnose na organizovanje fer i demokratskog referenduma.

„Mi pre svega treba da se osvrnemo i na to da je veliki broj ljudi u međuvremenu napustio Kosovo, neažurirani su birački spiskovi, veliki broj ljudi koji je u međuvremenu preminuo nije izbrisan sa tih spiskova. Mislim da su brojke na biračkim spiskovima apsolutno nerealne. Takođe niko i to ne pominje, a to je da većina mladih ljudi ima ozbiljne probleme da izvadi državljanstvo Kosova kako bi sutra mogli da budu upisani na birački spisak. Mislim da ulazimo u jedan proces koji će samo odugovlačiti situaciju i proizvoditi novu krizu”, naveo je Biševac.

Odluka o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani

Na debati u Medija centru Čaglavica na temu “Efikasnost i uticaj peticija građana kao sredstvo za ostvarivanje prava i promene u društvu” bilo je reči i o drugim aktuelnim pitanjima na Kosovu.

Novinare je zanimalo da li je tačno da Vlada Kosova zbog članstva u Savet Evrope očekuje da opština Dečani uknjiži imovinu manastiru Visoki Dečani.

„Nemam odgovor na ovo pitanje, možete ga postaviti vladi i siguran sam da ćete dobiti odgovor. Ono što želim da kažem je da na Kosovu nema prostora za odluke koje imaju izvore koji proizilaze iz perioda Miloševića na Kosovu. Svaka odluka Republike Kosovo treba da ima prekid sa tim vremenskim periodom, jer taj period nije zastupao interese građana koji su živeli u ovoj zemlji“, rekao je ministar Eljber Krasnići.

Lider Srpske demokratije Aleksandar Arsenijević podsetio je ministra Eljberta Krasnićija da je Ustavni sud Kosova doneo odluku kojom se opština Dečani obavezuje da uknjiži imovinu manastiru Visoki Dečani.

„Podsetiću vas da odluku o vraćanju zemljišta manastiru Visoki Dečani nije doneo Slobodan Milošević, tu odluku je doneo Ustavni sud Kosova. Za ovakve izjave može da se podnese i prijava protiv rušenja ustavnog poretka Kosova tako da molim vas, kao i ostale čelnike Vlade da ne koriste ovakve termine, kada su ovako osetljiva pitanja“, rekao je Arsenijević.