Nekadašnji premijer Srbije i predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević zloupotrebio je zakon kojim su mu kao obezbeđenje dodeljeni pripadnici odreda vojne policije specijalne namene „Kobre“, ističu sagovornici „Vremena“.

Vučević je priznao da su ga tokom protesta u Novom Sadu ispred prostorija SNS-a čuvali pripadnici „Kobri“, a tokom vršenja te dužnosti zastavnik Vojske Srbije Vladimir Brkušanin pucao je u vazduh.

Osim što je svojim postupkom ugrozio sopstvenu bezbednost, Vučević je, zloupotrebom dodeljenog obezbeđenja ugrozio i bezbednost pripadnika „Kobri“, ali i bezbednost svog sina koji je takođe bio u prostorijama SNS-a, i koga su „Kobre“ takođe dužne da obezbeđuju.

Izgovor za potezanje oružja

Predsednik Upravnog odbora Centra za istraživanje bezbednosti Aleksandar Stojanović kaže za „Vreme“ da je praksa do sada bila da „Kobre“ pre svega obezbeđuju predsednika Srbije, što je bio slučaj i sa Borisom Tadićem, a danas obezbeđuju Aleksandra Vučića.

On navodi da, kada je u pitanju obezbeđivanje lica i objekata, „Kobre“ vrlo često imaju podelu nadležnosti sa posebnom jedinicom Ministarstva unutrašnjih poslova koja se tako i zove – Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata.

„’Kobre’ po pravilu obezbeđuju visoko pozicionirane državne službenike, kao što su predesenik i ministri, ali pošto se kod nas stvari tumače malo fleksibilnije ‘Kobre’ su angažovane i na obezbeđivanju nekadašnjih funkcionera. Čak i kada su u pitanju zakonom regulisane nadležnosti i zadatke „Kobre“ moraju da imaju obzir i da te zadatke ne tumače suviše proizvoljno. Čak i da su „Kobre“ u prostorijama SNS-a obezbeđivale Miloša Vučevića, pošto je on nekadašnji premijer, to ne sme da bude izgovor za potezanje oružja. Prvi izveštaji u sredu uveče navodili su da je u Novom Sadu pucao neki maskirani čovek, što ne sme da se radi. Međutim, sada tvrde da se čovek koji je pucao identifikovao. Mnoge stvari su to nejasne, a dodatna nelogičnost je to što nema ministar unutrašnjih poslova saopštava da je pucao pripadnik Vojske Srbije, umesto da to saopšti ministar odbrane“, objašnjava Stojanović za „Vreme“.

Štićeno lice mora da sluša

On ističe da bi u idealnom slučaju štićena lica trebalo da slušaju smernice na koje im ukazuju pripadnici organa bezbednosti.

„Međutim, kao što dobro znamo, kod nas to apsolutno nije slučaj, jer oni koji se štite imaju odnos prema službama bezbednosti kao da su one njihove najobičnije sluge koje moraju da slušaju šta im se kaže. U idealnom slučaju morali bi da slušaju instrukcije službi bezbednosti, ili ono što je realnije, da se napravi kompromis između bezbednosnih zahteva i realnog stanja na terenu. Miloša Vučevića niko nije terao da bude u prostorijama SNS-a i da u opasnost dovodi i pripadnike ‘Kobri’ i građane koji su se tamo zatekli. Dugoročno je najopasnije je to što time dovodi u sukob specijalne jedinice Vojske Srbije sa građanima“, naglašava Stojanović.

Predsednik ne može da izvede Vojsku Srbije na ulice zbog nereda

On podseća da po Ustavu Srbije iz 2006. godine osnovna misija Vojske Srbije više nije odbrana ustavnog poretka, kao što je to bilo u vreme socijalizma.

„Vojska Srbije ima samo jednu misiju – odbranu zemlje od spoljašnje agresije. To što je predsednik Vučić znao da kaže da će, ako ljudi na protestu krenu na njega, to biti sukob sa vojskom – to ne može da se dogodi. Vučić cilja na neke stvari i insinuira, a ljudi su skloni zastrašivanju, ali Vučić nema apsolutno nikakvu ustavnu mogućnost da izvede Vojsku Srbije na ulicu u slučaju većih nereda, jer to nije napad spolja, a osnovna misija Vojske Srbije je odbrana od napada spolja. Druge dve misije regulišu se Zakonom o Vojsci Srbije, a to su učešće pripadnike Vojske Srbije u multinaciolanim operacijama i pomoć civlinim organima u slučaju prirodnih katastrofa, tehničko-tehnoloških akcija i slično, znači u slučaju poplava, požara ili u slučaju havarije u nekoj fabrici ili elektrani“, ukazuje Stojanović.

„Kobre“ obezbeđivale i Vučevićevog sina

Novinar Uglješa Bokić kaže za „Vreme“ da je osim Miloša Vučevića u prostorijama SNS-a bio i njegov sin, tako da su „Kobre“ obezbeđivale i njega, pošto „Kobre“ ne obezbeđuju samo funkcionere, već i njihove porodice.

Bokić ističe da „Kobre“ sigurno ne bi ostale u prostorijama SNS-a da njima nije bilo nikog iz porodice Vučević, jer „Kobre“ ne bi obezbeđivale one koji se predstavljaju kao simpatizeri SNS-a.

„U takvim situacijama moćnija je Žandarmerije. U prostorijama SNS-a bilo je svega šest ili sedam pripadnika ‘Kobri’, a oni, kakvi god da su, nisu opremljeni za razbijanje demonstracija“, kaže Bokić za „Vreme“.

Vučević ugrozio bezbednost „Kobri“

Bokić ističe da Vučević kao štićeno lice ne sme da radi to što je uradio.

„Štićena lica ne smeju da se kreću po mestima koja su visoko rizična ili da budu na visoko rizičnim događajima. Kada su u pitanju, da tako kažemo, obični ljudi koji su štićena lica, na primer novinari pod zaštitom, oni ne mogu da se kreću kako im padne na pamet. Ako oni koji ih obezbeđuju ne dopuštaju štićenim licima da se negde kreću, štićena lica ne smeju tamo da se kreću. Ukoliko se takvo štićeno lice ne povinuje, njemu može da bude oduzeto obezbeđenje, dok Vučeviću obezbeđenje pripada po sili zakona, ne može da mu bude oduzeto, i to je Vučević zloupotrebio“, objašnjava Bokić.

On zaključuje da svojim ponašanjem Vučević nije ugrozio samo svoju, već i bezbednost pripadnika „Kobri“ koji ga obezbeđuju.

