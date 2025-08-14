Novi Sad

14.avgust 2025. N. M.

Gradonačelnik Novog Sada: „Vraćam se sa odmora da budem uz saborce“

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin saopštio je da se „vraća sa godišnjeg odmora da bi bio uz saborce“, dan nakon sukoba u tom gradu. Predsednik Srbije se sa druge strane zahvalio ljudima koji čuvaju prostorije SNS-a zato što funkcioneri nisu tu, „već su na plažama sa kamenčićima i peskom“

Pucnjava na protestu u Novom Sadu

14.avgust 2025. I.M.

Pucanje iz pištolja u Novom Sadu: Zašto Miloša Vučevića čuva sedam kobri?

Nakon što je pripadnik Vojske Srbije ispalio hitac u vazduh tokom sukoba ispred prostorija SNS-a u Novom Sadu, oglasili su se direktor VBA, lider naprednjaka Miloš Vučević i sam vojnik. Ipak, na ključno pitanje nema odgovora: zašto predsednika jedne političke partije obezbeđuje sedam pripadnika specijalne vojne jedinice