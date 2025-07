Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, ali već dugi niz godina nije sprovela neophodne reforme, kaže za Dojče vele (DW) komesarka Evropske unije za proširenje Marta Kos.

Smatra da je Srbija u „veoma teškoj situaciji“, ali da EU “snažno podržava evropski put Srbije i srpskog naroda”, da „još uvek ima mnogo toga da se uradi“, te da Unija zato pomaže da se reforme sprovedu“.

S druge strane, naglašava, „protesti koje vidimo već nekoliko meseci, izraz su toga da ljudi nisu zadovoljni situacijom u kojoj se nalaze”, a “svaka vlada treba da razmotri šta govore njeni građani.“

BLOKADA Msovna hapšenja po Srbiji / Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

„U dobroj meri“, kaže Kos, „demonstranti zahtevaju isto što i EU zahteva od Srbije – borbu protiv korupcije, vladavinu prava, slobodu medija. Dakle, imamo zapravo zajednički interes i nadam se da ćemo zaista moći da stabilizujemo Srbiju.“

Zašto nema zastava EU na protestima?

Odgovarajući na pitanje kako to da, za razliku od, na primer, Gruzije, u Srbiji na protestima nema zastava EU, Kos kaže da je i ona sama to pitanje postavljala ljudima u Srbiji s kojima je u kontaktu – organizacijama civilnog društva, profesorima, univerzitetima…

„Veoma je zanimljivo šta mi govore – prvo: ’Vi podržavate našeg predsednika Vučića.’ Drugo: ’Bombardovali ste nas. U redu, bio je to NATO, ali bombardovali ste našu zemlju.’ Treće: ’Želite da priznamo Kosovo.’ I četvrto: ’Ne želimo da naljutimo Rusiju.’ Dakle, odgovori idu u veoma različitim pravcima i to su osećanja koja takođe moramo da uzmemo u obzir. Zato planiramo da bolje predstavimo prednosti proširenja“, kaže komesarka Evropske unije.

Pitanje Kosova

Kada je reč o rešavanju pitanja Kosova kao uslovu za pristupanje EU, Marta Kos naglašava:

„Uvek volim da kažem da, kada se zemlja odluči za put ka EU, to dolazi sa obavezama i odgovornostima. To je stvar izbora. Dakle, niko ne prisiljava Srbiju. Ali, kada kažete: ‚Da, želimo da postanemo član EU‘ – onda to mora da se uradi. Mnogo stvari mora da se uradi.“