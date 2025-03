„Čini mi se da je važno da kažem i da je ono što od Srbije zahtevaju demonstranti i studenti, isto ono što od Srbije zahteva Evropska komisija“, izjavila je u intervjuu za N1 Slovenija Marta Kos.

Kako je ocenila, Srbija stagnira i mora da napravi mnogo koraka da bi uopšte mogla da nastavi s pregovorima.

„EK od Srbije zahteva hitne reforme, pre svega promene u izbornom zakonodavstvu, promene medijskih zakona i postavljanje regulatora elektronskih medija, za šta je, kako kaže, predsednik Srbije Aleksandar Vučić na sastanku dao garancije. Rok za hitne korake je tri do četiri nedelje“, istakla je. „Predsedniku Vučiću sam izrazila protest zbog sprovođenja nasilja i zastrašivanja nevladinih organizacija.“

Kako se dogodilo to da je evropska komesarka za proširenje Slovenka Marta Kos, četiri dana posle prelomnog protesta u Beogradu, sastanak sa srpskim predsednikom Vučićem opisala kao konstruktivan?

„Moja odgovornost je da je ponovo dovedemo na evropski put na kom u poslednjih nekoliko meseci stagnira. I uvek ću se zalagati za to da razgovaramo sa političarima, sa onim ljudima koji nešto mogu da urade. Recite mi sa kim u ovom trenutku u Srbiji možemo da razgovaramo, da bismo dosegli reforme, a sve to što takođe zahtevaju demonstranti, studenti i opozicija. To je bila tema mog razgovora sa predsednikom Vučićem. Srbija u ovom trenutku nema Vladu, rekla sam da stagnira, mora da napravi mnogo koraka da bismo uopšte mogli da nastavimo sa pregovorima“, navela je.

Izvor: N1