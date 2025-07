Milan Radoičić, neformalni lider Srba sa Kosova, je 2021, preko svog advokata, preneo da je voljan da sarađuje sa vlastima na Kosovu i oda informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. U zamenu za povlačenje poternice za njim.

Ovo je u intervjuu u kosovskoj emisiji „KallxoPërnime“ rekao glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Kosova, Bljerim Isufaj, pet godina kasnije – 27. jula 2025.

Isufaj je još ispričao da ga je o tome navodno obavestio drugi kolega koji je bio za ovu strategiju, kako je on bio protiv, ali da je na pogodbu na kraju pristao tadašnji glavni tužilac Kosova Aleksander Ljumezi.

O čemu se zapravo radi

Protiv Milana Radoičića je poternica u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića izdata početkom 2021, a zatim povučena na zahtev Specijalnog tužilaštva Kosova. U optužnici koju je podnelo Specijalno tužilaštvo, Radoičić i Zvonko Veselinović su označeni kao vođe organizovane kriminalne grupe odgovorne za ubistvo Ivanovića 16. januara 2018.

Isufaj je celokupnu priču o pogodbi ispričao nakon što ga je novinarka u intervjuu pitala – da li je tačno da je povlačenje naloga za hapšenje Milana Radoičića 2021. razlog što ga predsednica Kosova Vljosa Osmani nije potvrdila za glavnog tužioca.

Nedžedin Spahiju, profesor balkanske politike na Fakultetu političkih nauka u Prištini objašnjava za „Vreme“ da se iza ove izjave glavnog specijalnog tužioca Kosova pre krije politička igra nego pravna odluka.

„Mnogo je verovatnije da su tadašnje vlasti u Prištini imale određene poslovne dogovore sa Radoičićem pa su zato povukle poternicu za njim“, kaže Spahiju. „Tako se zapravo radi o biznis pogodbi, a ne rasvetljavanju slučaja ubistva Olivera Ivanovića.“

Čak i da Radoičić jeste nudio Prištini neke informacije o ovom slučaju, Spahiju kaže da je neverovatno da tužilac sada iznosi ove informacije i da cela institucija ispada „nesposobna“. Misli da je po sredi zapravo lokalni politički okršaj u tužilaštvu Kosova. Naime, stranka Aljbina Kurtija godinama govorila sve najgore o tadašnjem glavnom tužiocu Aleksanderu Ljumeziju, a da zapravo ne vole baš previše ni Isufaja.

„Verujem da je pominjanje Olivera Ivanovića samo iskorišćeno u političke svrhe, kako bi se ovim slučajem ponovo manipulisalo jer svi znaju da ima važnost. Pitanje je da li je ponude uopšte bilo“, dodaje Spahiju.

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug Predsedik Srbije i bivši potpredsednik Srpske liste: Aleksandar Vučić i Milan Radoičić

Šta je glavni tužilac ispričao

„U jednom trenutku tužilac je došao u moju kancelariju i rekao mi da je imao sastanak s advokatom Milana Radoičića. Prema njegovim rečima, advokat je preneo da je Radoičić voljan da sarađuje i da, ako se povuče poternica, može da pruži vrlo relevantne informacije o ubistvu Ivanovića“, rekao je Isufaj u intervjuu, a prenosi KoSSev.

Isufaj je rekao kako je on tražio da se postupak nastavi u skladu sa zakonom, ali je dodao da on tada „nije znao puno o Radoičiću, osim da je označen kao saučesnik u ubistvu Ivanovića“. Iako je Radoičić najpoznatiji čovek na severu Kosova bio i tada, a Isufaj se bavi tužilaštvom.

Ko je onda skinuo Radoičića sa poternice

Foto: Strahinja Aćimović/Tanjug Predsedik Srbije i bivši potpredsednik Srpske liste: Aleksandar Vučić i Milan Radoičić

Ipak, tvrdio je kako je drugi tužilac insistirao da se preko ponude dođe do svedočenja Radoičića, uz plan istrage koji je predstavljen i tadašnjem glavnom tužiocu Aleksandru Ljumeziju.

„Ljumezi je podržao tu strategiju. Iako nisam bio saglasan, nisam mogao da je stopiram jer je nadležnost bila i iznad mene. Tužioci su samostalni u vođenju slučajeva“, rekao je Isufaj.

Prema njegovim rečima, ideja je bila da Radoičić ili pruži informacije ili da bude odmah uhapšen, jer je imao status osumnjičenog. Međutim, Radoičić se nikada nije pojavio.

„Ne znam zašto nije došao. Cilj je bio da dođe i svedoči, ali pošto se to nije desilo, poternica je vraćena. To je bila garancija tužioca – i tako je i bilo,

„Da, on je bio za to i ja sam verovao u iskrenost tužioca. Bio sam uveren, i to sam i danas, da namera tužioca u ovom slučaju nije bila da amnestira Radoičića, naprotiv – namera je bila da se on dovede ovde i suoči sa pravdom. Da je došao u Specijalno tužilaštvo – ili bi pružio informacije o ubistvu Olivera Ivanovića, ili bi bio uhapšen, jer je imao status osumnjičenog“.

Radoičića niko nije dirao u Mitrovici

foto: milica srejić Kosovska Mitrovica

Na pitanje zašto je Radoičić posle toga godinama slobodno živeo u Mitrovici i nije se pojavio u tužilaštvu, Isufaj je rekao: „Ne znam. Ali sa sigurnošću tvrdim da je čitava stvar previše politizovana. Nisam verovao da će otići ovoliko daleko.“

Dodao je i da Specijalno tužilaštvo trenutno ima četiri aktivna naloga za hapšenje Radoičića – za ubistvo Ivanovića, slučaj Banjska, organizovanje barikada i ratne zločine.

„Istragu protiv njega vodimo po više osnova, uključujući i moguće saradnike unutar Kosova“, rekao je Isufaj.

„Srbija regrutuje Albance za ratove u Siriji“

Iako glavni specijalni tužilac Kosova nije bnio siguran ko je Radoičić, u istom intervjuu je rekao da zna da zapravo Srbija, odnosno njene tajne službe, regrutuje islamske ekstremiste na Kosovu.

„Neki građani Kosova nesvesno su izmanipulisani i zloupotrebljeni. Siguran sam da srpske tajne službe plaćaju ove ljude da odu u Siriju, Irak i druge zemlje, sa ciljem stvaranja drugačijeg načina razmišljanja na Kosovu, možda čak i fundamentalističkog“, tvrdi Isufaj. „Mi smo otvoreno i demokratsko društvo i nećemo tolerisati postupke ovih ljudi… Mogu sa punom kompetentnošću reći da srpska tajna služba vredno radi na regrutovanju Albanaca da se pridruže stranim ratovima. Njihov cilj je da predstave Kosovo kao nestabilnu državu sa ekstremističkim ideologijama, a to zapravo nije istina.“