Hronika
Policija pozvala Beograđane da pomognu u hvatanju napadača na ženu
Oko 13 časova na Novom Beogradu napač je ženi zadao nekoliko udaraca nožem, pred malim detetom. Policijska uprava Beograda pozvala je građane da pomognu u potrazi
Odustajanje Kušnera od Generalštaba nije konačno, već trenutno, tvrdi Siniša Mali
Ministar finansija Siniša Mali rekao je, govoreći o odustajanju američkog biznismena Džareda Kušnera od investiranja u izgradnju hotela na mestu bivšeg Generalštaba u Beogradu, da je u pitanju ogroman gubitak za Srbiju, ali da to odustajanje nije konačno već trenutno.
„Oni nisu odustali zauvek, već u ovom trenutku“, rekao je Mali za Prvu televiziju.
On je naveo da se radi o, kako je naveo, ruševini u koju je američki investitor želeo da uloži 700 miliona dolara što su, prema njegovim rečima, „blokaderi“ sprečili.
„Evo, hoćemo li da gledamo onu ruševinu sad sledećih 100 godina, 50 godina, ne znam šta hoće, uopšte nisam razumeo poentu da budem iskren“, rekao je Mali.
Poručio je i da je poenta da privlačimo investicije, a ne da čuvamo ruševine.
„Izvolite, gospodo, evo vam sada ta ruševina, pa sad neka gledaju svi građani Beograda, svi turisti koji dolaze, vaša deca i generacije koje dolaze. Hteli smo da napravimo lep, moderni objekat sa muzejom koji je uspomena na sve one stradale u NATO agresiji 1999. godine. Dakle, da pokažemo poštovanje prema svemu tome, a s druge strane da okrenemo neku novu stranicu, da kažemo idemo napred, idemo u neki dalji rast, u neki dalji razvoj“, naveo je Mali.
Marta prošle godine zidanje Trampovog hotela u Beogradu koštalo je oko 460 miliona evra, a sad, kad je sporazum propao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da košta 750 miliona. Neki viđeni naprednjaci licitiraju još više.
Prema analizi Demostata, lojalnost je glavna odlika identiteta pristalica SNS. Ima ih iskrenih, ali i interesnih lojalista
Aleksandar Vučić najavio je uklanjanje kampa vlasti Ćacilend ispred prostora Narodne skupštine, rekavši da će se to dogoditi do 3. januara, ali da će ostati deo u Pionirskom parku
Pobeda studentske liste u parlament bi uvela ljude ličnog i profesionalnog integriteta koji nemaju partijske dugove niti privatne interese, objavili su Studenti u blokadi
Firma češkog fabrikanta oružjem se neprestano širi i pazari firme, a posebno napreduje od rata u Ukrajini. Ima ih u SAD, Nemačkoj, Ukrajini i – Srbiji
