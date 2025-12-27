Ministar finansija Siniša Mali rekao je, govoreći o odustajanju američkog biznismena Džareda Kušnera od investiranja u izgradnju hotela na mestu bivšeg Generalštaba u Beogradu, da je u pitanju ogroman gubitak za Srbiju, ali da to odustajanje nije konačno već trenutno.

„Oni nisu odustali zauvek, već u ovom trenutku“, rekao je Mali za Prvu televiziju.

On je naveo da se radi o, kako je naveo, ruševini u koju je američki investitor želeo da uloži 700 miliona dolara što su, prema njegovim rečima, „blokaderi“ sprečili.

„Evo, hoćemo li da gledamo onu ruševinu sad sledećih 100 godina, 50 godina, ne znam šta hoće, uopšte nisam razumeo poentu da budem iskren“, rekao je Mali.

Poručio je i da je poenta da privlačimo investicije, a ne da čuvamo ruševine.

„Izvolite, gospodo, evo vam sada ta ruševina, pa sad neka gledaju svi građani Beograda, svi turisti koji dolaze, vaša deca i generacije koje dolaze. Hteli smo da napravimo lep, moderni objekat sa muzejom koji je uspomena na sve one stradale u NATO agresiji 1999. godine. Dakle, da pokažemo poštovanje prema svemu tome, a s druge strane da okrenemo neku novu stranicu, da kažemo idemo napred, idemo u neki dalji rast, u neki dalji razvoj“, naveo je Mali.

Marta prošle godine zidanje Trampovog hotela u Beogradu koštalo je oko 460 miliona evra, a sad, kad je sporazum propao, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da košta 750 miliona. Neki viđeni naprednjaci licitiraju još više.