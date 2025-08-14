Pirotehnika koju su batinaši i zaštitari bacali u Novom Sadu ispred SNS prostorija, a na samo minut od porodilišta, može trajno da osteti sluh tek rođenim bebama, kažu stručnjaci

Kada su pre nekoliko meseci Studenti u blokadi u Novom Sadu pozvali na protestnu šetnju kojom se od Medicinskog fakulteta nastavljalo do glavnog gradskog porodilišta Betanija – nekoliko stotina ljudi je zaćutalo. Iako su protestom želeli da skrenu pažnju i na probleme u novosadskom porodilištu, okupljeni su bili svesni pored koje ustanove prolaze i koliko je mir bitan.

Batinaši ispred prostorija SNS-a očigledno toga nisu bili svesni u noći između 13. i 14. avgusta. Verovatno ne znaju ni da je naučno dokazano da jako glasni i iznenadni zvuci mogu trajno da oštete sluh tek rođenih beba i psihički istraumiraju njihove majke koje su u porođajnim mukama,

Oni su u Bulevaru Oslobođenja, koji se nalazi na minut od Betanje, na okupljene građani bacali čitavu pirotehničku artiljeriju. Bacali su vatromet, ali tako nekontrolisano da je nekim ljudima pao na terasu, a čuli su se i topovski udari, bačen je suzavac.

Trajno oštećene sluha i psihičke traume

Prema Američkom udruženju za govor, jezik i sluh, bezbedni nivo zvuka je do 75-80 decibela, a vatromet i slična pirotehnička sredstva mogu proizvesti nivo buke od 150 decibela ili više.

Tek rođenim bebama izlaganje ovako glasnim zvucima može trajno oštetiti sluh, pogotovo ako su mu izložene na duži period, upozorava Nacionalna zdravstvena služba Velike Britanije.

„Bebe dolaze iz drugog sveta, iz bele buke majčinog tela, koja je tiha i uspavljuje ih“, objašnjava za „Vreme“ Jasmina Mihnjak, psihološkinja i babica, urednica roditeljskog portala „Svet za Nas“. „Jaki i iznenadni zvuci mogu traumatično da utiču na bebe, ali i da ostave trajne posledice.“

Ono o čemu se ne razmišlja dovoljno, dodaje Mihnjak, jeste da topovski udari mogu da budu i okidač za velike traume u jednom od verovatno fizički i psihički najtežem trenutku u životu – porođaju žena.

„Zamislite da se porađate, a oko vas imate osećaj da padaju bombe. Vi možda svesno znate da to nisu zapravo bombe, ali mnoge žene koje su danas u tim porodilištima su preživele ratove na Balkanu i bombardovanje, to sve otvara potencijalnu traumu“, dodaje ona.

