I Vučić i Kurti bave se Srbima na Kosovu samo kada imaju sopstvene političke probleme pa pokušavaju da skrenu pažnju, kaže za „Vreme“ novinarka Ana Marija Ivković

Politike Aljbina Kurtija i Aleksandra Vučića su nacionalističke, bar po površini i bez mnogo uticaja na to šta će sutra biti sa građanima, kaže Ana Marija Ivković, urednica portala Alternativna iz Kosovske Mitrovice, u intervjuu za novi broj našeg nedeljnika koji je na kioscima od četvrtka (4. septembar).

„Kurti, kada mu je teško i kad ima problema u Prištini, bavi se pitanjem severa Kosova. A Vučić, kada mu je teško i kada ne zna gde bi sa svim onim što se događa u centralnoj Srbiji, bavi se pitanjem Kosova i kosovskih Srba“, kaže ona.

A, ovakve politike imaju veliki uticaj među građanima – „i jedna i druga zajednica više ne žive jedna sa drugom nego jedna pored druge. To je nešto što je bilo očigledno i decenijama unazad“.

„Čini mi se da smo sad u onoj situaciji u kojoj smo bili pre nekoliko decenija, a da su samo uloge promenjene. Iz Prištine imate poruke da je sever osvojen, da su na severu kriminalci, teroristi, ljudi koji ne plaćaju porez, ljudi koji tek treba da budu deo nekog sistema, te da ne bi trebalo imati mnogo empatije za njih“, pojašnjava Ivković.

Dodaje da iz Beograda takođe stižu poruke koje nisu pomriljive. „U tim okolnostima teško je uopšte govoriti o zajedničkom životu ili o pomirenju.“

Ipak, ona i dalje veruje u pomirenje iako misli da trenutno niko nije zainteresovan za to. „Mnogo je lakše zavaditi pa vladati, nego imati ljude koji su na istoj strani i koji samo žele normalan život.”

Priča da su sada s jedne strane kosovski Srbi, koji žele normalan život i osnovne slobode, a sa druge kosovski Albanci koji žive pretežno od svog sistema, ni na severu Kosova vide potencijal za osvajanje.

Zaključila je da, ukoliko se ovako nastavi, srpska zajednica će na Kosovu biti malobrojna.

