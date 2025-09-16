Marta Kos, evropska komesarka za proširenje, izjavila je da je EU zabrinuta za vladavinu prava u državama kandidatima za članstvo

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Evropska unija (EU) ostaje zabrinuta za stanje vladavine prava u državama kandidatima za članstvo, iako u njima postoji opipljiv napredak u toj sferi.

„Iako vidimo opipljiv napredak, ozbiljna zabrinutost ostaje. Mešanje u sudske postupke, pritisci na zvaničnike koji istražuju korupciju i politizacija medijskih regulatora opstaju, što je neprihvatljivo“, rekla je Kos novinarima na konferenciji Saveta EU za opšte poslove, nakon diskusije ministara više zemalja članica i kandidata za članstvo o vladavini prava u EU.

Tim Savetom trenutno predsedava Danska, a njena ministarka za evropske poslove Mari Bjere izjavila je da je vladavina prava u EU trenutno njena najvažnija vrednost.

Bjere je rekla da su ministri tokom diskusije razgovarali o stanju vladavine prava u državama Zapadnog Balkana, sa osvrtom na Izveštaj koji je na tu temu Evropska komisija (EK) objavila u julu ove godine.

Na diskusiji Saveta EU učestvovali su i ministri za evropske integracije Srbije, Albanije, Crne Gore i Severne Makedonije, koji se nisu oglasili o ishodu razgovora.

Države koje ne mogu da garantuju određeni nivo vladavine prava, ne mogu u EU

Kos je dodala da se članice EU oslanjaju na vladavinu prava, koja podrazumeva nezavisno pravosuđe, izbore i medije, kao i da zemlje koje pretenduju na članstvo, a ne mogu da garantuju određen nivo vladavine prava, ne mogu da uđu u Uniju.

Ona je navela i da su države Zapadnog Balkana trenutno „u centru procesa proširenja“, a da im vladavina prava garantuje slobodu i snagu u tom procesu.

„Jasno je da, ukoliko kandidati ne poštuju sprovođenje vladavine prava u svojim zemljama, oni neće moći da budu članovi Unije“, rekla je Kos.

Pad nadsrešnice simbol slabosti poretka u Srbiji

EK je u Izveštaju o vladavini prava za 2025. godinu u julu za Srbiju navela da je pad nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu postao simbol slabosti pravnog i institucionalnog poretka Srbije, kao i da je pokrenuo masovne studentske i građanske proteste, koji su doveli do ostavke premijera i pada Vlade.

U tom dokumentu su pokriveni rad pravosuđa, borba protiv korupcije, medijske slobode i druge teme, a za Srbiju se u skoro svim aspektima navode krupne nepravilnosti i manjak slobode i transparentnosti u radu.

