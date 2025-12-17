Dva scenarija postoje za kadriranje vlasti u izboru direktora Javnog servisa. Prvi je da će Bujoševič ipak ostati još malo da vodi RTS, a drugi da je režim pronašao novog kandidata

Konkurs za RTS se ponavlja jer niko od kandidata nije dobio većinu. Ipak, prethodno glasanje pokazalo je i odnos snaga u Upravnom odboru javnog servisa. Ispostavilo se da predsednik ovog odbora Branislav Klanšček, u svom dugogodišnjem ratu sa dosadašnjim direktorom RTS-a Draganom Bujoševićem, ipak nema većinu. Podršku, očigledno, nema ni od postojećeg političkog režima.

„Očigledno je da Branislav Klanšček nema podršku unutar Upravnog odbora, koji trenutno vodi“, kaže Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u penziji. „Ova informacija je važna i zato je što Upravni odbor RTS-a biran od Saveta REM-a, a to su ljudi koje je postavila vlast. To bi u prevodu značilo da režim ne želi Klanščeka za direktora.“

Veljanovski sumnja da državni vrh možda planira „još malo“ da ostavi u direktorskoj fotelji Dragana Bujoševića i posle februara 2026. On po zakonu ne može ponovo da se kandiduje za novi mandat, ali potencijalno može da ostane u v.d. stanju. Iako je Klanšček izjavio da pravilnik RTS-a ne dozvoljava Bujoševiću ni ovu mogućnost, jer je već dva puta obavljao funkciju v.d. direktora, postoji opcija da se odredbe pravnika drugačije protumače. Jer, Bujošević je bio v.d. dva puta, ali ne „u cugu“. To će zavisiti – opet od odluke Upravnog odbora i njihovog tumačenja.

„Iako se nama čini da je Bujošević uvek bio naklonjen vlasti, verujem da režim nije oduševljen njegovim ostavljanjem na čelu javnog servisa, jer ga oni ne doživljavaju kao dovoljno servilnog. Mislim da će ostati na ovom mestu samo ako nemaju nikoga drugog“, dodaje profesor FPN-a. „Ali kako ponovo raspisuju konkurs, druga opcija je da su pronašli nekog novog ko bi pristao da preuzme ovaj posao.“

Ko bi to mogao da bude, Veljanovski kaže da nema predstavu, ali da poslednje medijsko kadriranje vlasti – ne obećava. U njemu je za ministra obrazovanja izabran Dejan Vuk Stanković, dok je Boris Bratina ministar informisanja.

Kleš Bujoševića i Klaščeka

Predsednik UO RTS-a zamerio se Bujoševiću nekoliko puta. Podneo je i krivičnu prijavu protiv direktora RTS-a i pomoćnice direktora Olivere Kovačević jer su, po njegovim navodima, nesavesnim postupanjem oštetili Javni servis za 14 miliona dinara.

Klanšček je u pisanoj izjavi početkom 2025. pozvao tužilaštvo da „pokrene postupak s mrtve tačke“ i da ukoliko ne postoji osnov za dalje vođenje krivičnog postupka odbaci krivičnu prijavu ili da u suprotnom „provede istragu do kraja i podigne optužni akt“.

„Lično, ali i kao predsednik UO RTS, ne razumem da se krivična prijava posle dve godine nalazi u postupku istražnih radnji, a da me kao podnosioca iste niko nije pozvao ni da dam izjavu“, naveo je Klanšček. Dodao je da veruje da su „pred zakonom svi jednaki bez obzira na kojoj se funkciji nalazili i kojoj političkoj opciji bili bliski“.

Medijska udruženja, poput Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS) izneli su zabrinutost i kao „duboko problematičnim“ ocenili to što je Branislav Klanšček priznat kao kandidat za funkciju generalnog direktora javnog servisa, i to od istog Upravnog odbora koji odlučuje ko će biti izabran na tu funkciju.

