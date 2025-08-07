Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula sa starom fotografijom iz rata, na kojoj je u uniformi i sa puškom, čestitao je građanima Hrvatske „Oluju“. Taj gest su u Srbiji osudili i vlast i opozicija
Vlast, deo opozicije i stručnjaci u Srbiji ovih dana se oko jednog slažu – Tonino Picula nije trebalo na godišnjicu „Oluje“ da postavi sopstvenu fotografiju sa puškom u vojničkoj uniformi, na društvene mreže.
Picula je 5. avgusta ovo učinio i napisao:
„Prošlo je 30 godina od Oluje, vojno-redarstvene akcije ključne za oslobađanje okupiranih područja Hrvatske. Zalaganje za mir, jačanje demokratije i ravnomernog ekonomskog boljitka treba da budu trajni putokazi u razvoju našeg društva, pogotovo danas kada su te vrednosti pod sve jačim pritiskom.”
Iako u lošim odnosima, vlasti u Srbiji nisu odmah reagovale, ali jeste Dragan Đilas, koji je napisao na mrežama da je Picula ovom objavom kompromitovao funkciju izvestioca.
„Verovali smo da ste čovek budućnosti, a ne prošlosti. Tako je bilo do danas. Danas ste pohvalili saborce u akciji ‘Oluja’ i postavili fotografiju sa oružjem u rukama. Time ste kompromitovali funkciju koju obavljate – ne može se biti izvestilac sa automatskom puškom u ruci“, napisao je Đilas na društvenoj mreži Iks (X).
Lider SSP-a ocenjuje i da će ovakva poruka zapravo koristiti aktuelnoj vlasti u Beogradu, jer jača narativ da „Evropa nije iskrena prema Srbiji“.
Dan kasnije javila se i nova državna sekretarka u ministarstvu spoljnih poslova Srbije Nevena Jovanović, dojučerašnja ambasadorka Srbije u Makedoniji, koja je rekla da je duboko zabrinuta zbog objave Tonina Picule.
MSP smatra da je Picula svojim „tendencioznim i nimalo slučajnim gestom, ne prvi put, ozbiljno doveo u pitanje sopstveni kredibilitet i nepristrasnost u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, bacivši time senku i na integritet same institucije koju predstavlja“.
„Način na koji je Picula postupio, afirmativno prikazujući oružanu akciju koja je izazvala pogrom srpskog stanovništva, uz jasnu aluziju na sopstveno učešće u istoj, ne predstavlja samo neprimeren, već i duboko uvredljiv čin prema žrtvama, njihovim porodicama i srpskom narodu u celini“, navodi se u saopštenju.
Šta misle stručnjaci
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Dragana Đurica kratko je izjavila da ju je objava neprijatno iznenadila.
„Kao evroparlamentarac i socijaldemokrata, mislila sam da je iznad takvih stvari koje potpiruju tenzije u regionu“, rekla je Đurica za Insajder.
Koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Bojana Selaković je na mreži Iks napisala da Piculina objava ne može biti protumačena kao slučajna.
„U regionu gde svaka godišnjica nosi nečiju tugu, čak i ako postoji potreba da se osvetli učešće u nekim događajima, na to dodati baš svoju fotografiju sa puškom, nije omaška. To je poruka. I veliki minus za evroposlanika, čak i da nije izvestilac za Srbiju i čak i da ne pripada grupaciji evropskih socijaldemokrata“, napisala je Selaković na mreži Iks.
Da je poruka neprimerena, posebno u međunarodnom kontekstu, smatra i diplomata i potpredsednik pokreta Srbija Centar Duško Lopandić.
„Mislim da je Picula to objavio pre svega za domaće biračko telo, ali je zaboravio da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Takvi gestovi u Srbiji sigurno neće naići na odobravanje. Fotografija u uniformi, i još sa puškom, u kontekstu teme koja se u Srbiji i Hrvatskoj tumači potpuno suprotno – jednostavno je neprimerena“, rekao je Lopandić za Insajder.
Austrijska Slobodarska partija (FPO), koja u Evropskom parlamentu pripada desničarskoj grupaciji Identitet i demokratija, zatražila je istragu i poručila da Picula „više ne može biti smatran neutralnim izvestiocem za Srbiju“.
Poslanici FPO ocenili su da je objava, uz fotografiju Picule u vojnoj uniformi s puškom i pohvalama za vojnu akciju, „uvredljiva za brojne žrtve i izbeglice“ i da narušava kredibilitet EU kao nepristrasnog posrednika. A zatraženo je i preispitivanje njegove uloge u procesu evropskih integracija Srbije.
