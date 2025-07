Dragana Milosavljević je skoro 17 godina radila u Gradskoj upravi Šapca, bila je šef odseka, pa je pre osam meseci spuštena na niže radno mesto, potom su usledila isključenja iz komisija i projekata, a sve je završeno otkazom i to na nezakonit način, pišu Šabačke novosti.

Kako je navedeno u rešenju, odluka o prestanku radnog odnosa doneta je zbog „povreda radne dužnosti zbog izaražavanja političkih uverenja na društvenim mrežama tokom radnog vremena”.

„Ono što je nezakonito u ovom rešenju jeste što nije uopšte sproveden disciplinski postupak, koji je propisan Zakonom za zapoislene u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. Naime, da su primenjene odredbe ovog zakona, koje precizno definišu ovaj postupak, ja bih morala da dobijem zaključak o pokretanju disciplinskog postupka, zatim je morala biti formirana diciplinska komisija, potom sam morala biti pozvana na usmenu raspravu na kojoj bih videla šta mi se to stavlja na teret, i na kojoj bih na kraju imala pravo da iznesem i svoju odbranu, sama ili preko svog zastupnika. To je sve preskočeno i zato je rešenje apsolutno nezakonito od početka do kraja”, kaže za Šabačke novosti Dragana Milosavljević, diplomirana pravnica i doskorašnja zaposlena u Gradskoj upravi grada Šapca.

Otkaz zbog političkih objava na društvenim mrežama

U odluci se navodi da je dobila otkaz „zbog izražavanja političkih uverenja na društvenim mrežama”.

„Ja nikada ništa u toku radnog vremena nisam objavila, ni političke sadržine, a ni nepolitičke sadržine, zato ti dokazi ne postoje. Ono što sam ja objavljivala na društvenim mrežama, činjeno je uvek van radnog vremena i uopšte ne podrazumeva povredu principa političke neutralnosti. U pitanju je moja podrška studentima, prosvetnim radnicima i u pitanju su naše porodične slike sa studentskih protesta, što je apsolutno dopustivo van radnog vremena”, objašnjava Dragana Milosavljević.

Načelnik Gradske uprave grada Šapca Aleksandar Jovanović u rešenju navodi da postoje dokazi, odnosno snimci koji potvrđuju da je Dragana povredila radnu dužnost, međutim samoj Dragani ti dokazi nisu predočeni. Samovolju načelnika potvrdila je i Žalbena komisija Gradske uprave.

„Žalbena komisija je odbila moju žalbu i potvrdila prvostepeno rešenje. Ja sam naravno svesna zašto je ovo učinjeno i da nije u pitanju nikakva povreda radne dužnosti, jer povrede nije ni bilo, niti je ona utvrđena niti dokazana, nego je zapravo reč o pritisku koji se vrši nada mnom već punih osam meseci. Moj slučaj je pokazna vežba kako će proći svako ko se usudi da ima svoje mišljenje, vlast ne interesuje što je sve protivzakonito. Ja ću ovaj slučaj dobiti na sudu, ali njih nije briga, samo je bitno da pokažu kako će proći neko ko ne podržava vladajuću garnituru. Ja ću naravno podneti tužbu protiv mog bivšeg poslodavca Upravnom sudu“, navodi Milosavljević.

Dragana Milosavljević je supruga Dejana Milosavljevića, odbornika Grupe građana „Pobeda za Mačvu“ u Skupštini Opštine Bogatić.

Načelnik Gradske uprave Šapca, nije odgvorio na pitanja redakcije Šabačkih novosti u vezi sa ovim slučajem.

Izvor: Šabačke novosti