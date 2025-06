U novom izveštaju organizacije Iršot (Earshot) navodi se da je „veoma verovatno“ da su demonstranti, koji su 15. marta 2025. godine učestvovali u 15 minuta tišine, bili meta ciljanog napada korišćenjem usmerenog akustičnog oružja.

Kako Iršot navodi u objavi na društvenoj mreži Iks, istraživanjem su obuhvaćeni audio zapisi iz 19 video-snimaka sa protesta, preko 3.000 pisanih izjava učesnika, 15 intervjua sa svedocima, tzv. „earwitness-ima“, koji su se nalazili duž Ulice kralja Milana.

Ovi nalazi, prema navodima Iršota, direktno protivreče tvrdnjama bezbednosnih službi Ruske Federacije (FSB) i srpskih vlasti, koje su uzroke uznemirenja pripisale pirotehničkim sredstvima i buci iz mase.

„Vreme“ je i ranije pisalo o misterioznom huku koji je izazvao masovnu paniku 15. marta. Od informacija koje su novinari „Vremena“ prikupili nastalo je veliko istraživanje – Dosije „Huk“.

