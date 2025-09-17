Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) saopštila je da će godišnjica pada nadstrešnice 1. novembra biti iskorišćena za dovršavanje „srpskog Majdana". Studenti u blokadi najavljuju "najveći komemorativni" skup do sada

Dok Rusija opet uteruje strah „krvavim srpskim Majdanom”, a sada se i „Vreme“ apostrofira kao učesnik u ovom procesu. Gotovo iste poruke slali su iz vrha ruskih, ali i srpskih vlasti, pre manje od dve godine, sa tom razlikom što se sada u celokupnu igru uvlače i srpski studenti. Tako se navodi da se „srpski Majdan“ očekuje za 1. novembar i godišnjicu pada nadstrešnice u Novom Sadu.

Ipak, Studenti u blokadi za ovaj dan, međutim, najavljuju najveći komemorativni skup do sada.

„Ima još mesec i po dana do 1. novembra, a Rusi se već javljaju da nas obaveste o detaljima protesta, o kojem ni mi još nemamo detalje. Ne znam odakle im ideja da bi bilo ko tog dana izazivao nemire, ali jasno je da su ovo objavili u sprezi sa našim vlastima, kojima nasilje nije strano, što se do sada pokazalo više puta. Čim su se u Evropskom parlamentu oglasili povodom protesta studenata, Rusi su se uplašili da ne izgube kontrolu nad Srbijom i sad će sve uraditi da se ne priklonimo Evropi. Nas svi hoće da nadgledaju i rade u svom interesu“, kaže za Nova.rs student Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je zamolio da ostane anoniman.

Tokom oktobra će biti saopšteni detalji skupa za 1. novembar.

„Saopštićemo sve detalje okupljanja u narednih nekoliko nedelja. Tog dana biće sigurno komemorativni skup u Novom Sadu, najveći do sada“, dodaje on. „Planirano je da naše kolege iz Beograda, ali i cele zemlje, dođu u Novi Sad, ali još se dogovaramo oko detalja. Ono što je sigurno je da nikome od nas ne bi palo na pamet da tog dana izaziva bilo kakve nemire, incidente, provokacije. Ljudi će tada biti ophrvani tugom i to je dan za sećanje na žrtve, a ne za napad na državu i sukobe, kako su naveli ti ruski obaveštajci, koji očigledno nisu baš dobro obavešteni. Iako ima besnih građana, niko tog dana neće misliti o sukobima.“

Na ovom skupu 1. novembra, kako se navodi, studenti očekuju veliki broj ljudi, a apeluju na građane da ne nasedaju ni na kakve provokacije, kojih će sigurno biti.

„Mislim da je građanima već poznato kako izgledaju komemorativni skupovi, na kojima do sada nijednom nije bilo incidenata. Svima je jasno da će taj 1. novembar takođe biti miran i dostojanstven“, naglasila je za Nova.rs studentkinja Fakulteta političkih nauka u Beogradu.

Student Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu naveo je da se boji „ubačenih elemenata jer je u ovom gradu policija najnasilnija“.

„U Novom Sadu je policija uvek najnasilnija i brine me samo da ne bude ubačenih elemenata koji će izazvati incidente, pa će za to optužiti studente. Siguran sam da će biti ogroman broj ljudi koji će neutralisati i sprečiti bilo kakve nasilne situacije, jer svi su svesni kog karaktera će biti taj skup. Mislim takođe da je ovo više medijski narativ, da bi se ljudi zastrašili, da ne dođu u Novi Sad, ali neće nas uplašiti“, istakao je on za Nova.rs.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je i do sada svaki skup studenta u blokadi bio, prema njihovim najavama, komemorativni, a da se na kraju pretvorio u nasilnički i siledžijski skup.

„Baš im hvala, pa svaki njihov skup je bio komemorativni skup koji nema veze sa pravoslavnim običajima. Nigde nemate 16 minuta tišine i onakvo paljenje sveća, dakle nemate u pravoslavlju, nigde to ne postoji. Ali, svaki njihov skup je bio komemorativni i na kraju se pretvorio u nasilnički i siledžijski skup. Nijedan nije bio drugačiji“, kazao je Vučić.

Izvor: Vreme/Nova.rs