Nakon 16 minuta tišine u znak sećanja na stradale na Avijatičarskom trgu u Zemunu, studenti i građani započeli su protestnu kolonu.

Učesnici šetnje uputili su se ka kružnom toku Ušće, dok je prolazak preko Gazele najavljen za 14 časova.

Kolona će potom nastaviti ka Ulici Jurija Gagarina, do mesta gde je tokom studentske blokade 24. januara ove godine njihovu koleginicu Kristinu udarilo vozilo.

Studenti Poljoprivrednog fakulteta šesnaestominutnom tišinom odali su poštu poginulim u padu nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu, uoči protestne šetnje kojom obeležavaju godinu dana od početka blokade pic.twitter.com/POWvBAWX0J — TV N1 Beograd (@n1srbija) December 9, 2025

Dolazak na kružni tok kod Opštine Novi Beograd, koji su studenti označili kao „mesto susreta“, planiran je oko 15.30 časova, nakon prolaska Ulicom omladinskih brigada.

U Novom Sadu se danas takođe obeležava godišnjica blokade Fakulteta tehničkih nauka, gde su studenti i građani okupljeni ispred zgrade fakulteta odali poštu stradalima.

Studenti podsećaju da već godinu dana insistiraju na ispunjenju svojih zahteva, kojima je tokom leta dodat i zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora. Prema njihovim navodima, nijedan od zahteva nije ispunjen. Iako je nastava na većini fakulteta u međuvremenu obnovljena, Državni univerzitet u Novom Pazaru i dalje je u fizičkoj blokadi, a studenti tog univerziteta zahtevaju uvođenje prinudne uprave.

Pismo studentkinje Kristine

Studentkinja Kristina koja je pregažena u Ulici Juraja Gagarina 24. januara tokom prvog generalnog štrajka koji su organizovali studenti obratila se okupljenima danas, na mestu gde je pregažena, čitajući pismo.

Tog dana, Kristina je bila redarka, a tokom protestne šetnje nju je automobilom udarila Milica Stojanović, prilikom čega je zadobila povrede glave. Stojanovićevoj se najpre na teret stavljalo krivično delo „pokušaj ubistva“, da bi je potom predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, pomilovao.

„Ona je svesno dodala gas dok ja stojim. To nije bio nesporazum niti saobraćajna greška već pokušaj ubistva. I dalje se sećam tog pogleda, zvuka autobila koji ubrzava i bolničkog kreveta u kom se budim“, rekla je i dodala da je zadobila teške povrede glave, a da je ishod mogao biti fatalan.

„Tog dana sam shvatila da niko nije bezbedan, a kasnije da zakon ne važi jednako za sve. Krivično delo pokušaj teškog ubistva ublaženo je u teško delo protiv opšte sigurnosti, da bi i to ublaženo delo bilo krunisano pomilovanjem predsednika Vučića“, podsetila je studentkinja.

Ona je rekla da Stojanović danas slobodno hoda ulicama Beograda, te je upitala da li je to pravda, navodeći da ne traži sažaljenje.

„Ne govorim samo o svojoj nepravdi, jer je to sistemska nepravda protiv društva. Borićemo se da je niko ne doživi. Ne zaboravljamo januar, istinu, nepravdu niti pomilovanje. Pomilovanje nije čin milosti, već postaje oružje kada se zloupotrebi“, poručila je Kristina.