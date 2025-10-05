Šef srpske diplomatije Marko Đurić je u fantastičnom intervjuu za Politiku pričao o nasilju demonstranata za strani račun i hvalio veliku uzdržanost i tolerantnost vlasti…

Marko Đurić „kao ministar spoljnih poslova“ iskoristio je intervju za nedeljno izdanje Politike da „obavesti“ javnost da unutrašnji nemiri u Srbiji ostavljaju posledice na imidž Srbije u svetu.

Taj imidž, ispričao je Đurić prethodno, inače je odličan – nikad bolji odnosi sa SAD, čuvanje odnosa sa Rusijom, predsednik Vučić kao glas razuma na Generalnoj skupštini UN…

No, sreću kvare protesti u Srbiji. „Posebno slike nasilja u skupštini, rušenja i paljenja prostorija jedne političke partije, pokušaja nasilnog preuzimanja pojedinih institucija“, kaže Đurić.

U prevodu, sve bi bilo dobro da nije „blokadera“ da nas brukaju po svetu. To što zapadna štampa i sve više političara kritikuje policijsko i režimsko nasilje nad građanima u protestu, to što izvestiteljka UN priča o nerazjašnjenoj upotrebi zvučnog topa… to sve ne postoji, sudeći prema odgovoru Marka Đurića.

Vučićeve vazda pružene ruke

Kaže, krizu treba prevazići mirno, Vučić nudi razgovor, a vlada Miloša Vučevića je „nezasluženo“ podnela teret odgovornosti.

To se inače desilo kada su batinaši SNS, koje je predsednik u međuvremenu pomilovao, brutalno pretukli studente koje su prethodno vijali po Novom Sadu.

No, to Đurić ne pominje, on kaže da je vlast pokazala veliki stepen tolerancije. „To znači da se uzdržavamo od teških reči i postupaka.“

Đurić nije pomenuo, a nije ni upitan, da li se u uzdržavanje broji recimo batinanje studenata, hapšenja uz neopravdano dug pritvor, slanje batinaša pod zaštitom policije, insceniranje „šetnji protiv blokada“, održavanje paravojne šatorske favele ispred Skupštine…

To Đurić ne kaže, ali kaže da su svi u Srbiji „kao jedna porodica“ i ne smeju dozvoliti da ih zavadi neko „rukovođen stranim interesima“. Tako se završio fantastični intervju Marka Đurića za Politiku.