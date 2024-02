Nekolicina poslanika Evropskog parlamenta iz Evropske narodne partije (EPP), Zelenih i Socijaldemokrata (S&D) uputila je pismo predsednici Evropske komisije, komesaru za proširenje i visokom predstavniku EU za spojlnu politiku i bezbednost, u kome traže da se pokrene međunarodna istraga parlamentarnih, pokrajniskih i lokalnih izbora u Srbiji pod okriljem OEBS-a, Saveta Evrope i Evropske komisije.

U pismu se traži i da se ne priznaju rezultati izbora, prenosi European Western Balkans dok se ne završi potpuna nezavisna istraga izbornih nepravilnosti. Poslanici zahtevaju istragu sa posebnom pažnjom na izbore za Skupštinu grada Beograda, kao i da se ti rezultati prijave Evropskom parlamentu.

“Mi ostajemo potpora građanima Srbije koji protestuju za svoju šansu da iskoriste svoje demokratska prava, kao i za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Nažalost, ozbiljne tvrdnje u vezi sa nedavnim izborima nisu u skladu sa demokratskim standardima i podrivaju ovaj cilj”, navodi se u pismu poslanika EP.

Oni podsećaju na saopštenje Visokog predstavnika EU Žozepa Borelja i komesara za proširenja Olivera Varheljila nakon održanih izbora u kom su sami spomenuli da nalazi međunarodnih posmatrača iz OEBS/ODIHR predstavljaju „razlog za zabrinutost“ u vezi sa izbornim procesom.

“Nekoliko međunarodnih i domaćih misija za posmatranje zaključilo je da se izbori u Srbiji ne mogu smatrati slobodnim i poštenim i pronašli su dokaze o nepravilnostima i otvorenoj izbornoj prevari. Posmatračka misija CRTA izrazila je takođe zabrinutost u vezi sa lokalnim izbrorima u gradu Beogradu”, navodi se u pismu.

Dodaje se da neki od nalaza uključuju tvrdnje o kupovini glasova, zloupotrebi javnih resursa, falsifikovanim potpisima podrške na izbornim listama, nesrazmernom uticaju Vlade na medijske kuće, ozbiljnim i dobro planiranim manipulacijama biračkim spiskom i migracijama birača, uključujući iz susednih zemalja, kao i pritiske na korisnike socijalne pomoći i zaposlene u državnim preduzećima da glasaju za vladajuću stranku kako bi zadržali svoje poslove i beneficije”, navodi se u pismu.

Pismo su potpisali poslanici: Tomas Vajc (Zeleni/EFA), Gvendolin Delbos Korfild (Zeleni/EFA), Lukas Mandl (EPP), Tonino Picula (S&D), Andreas Šider (S&D), Tineke Strik (Zeleni/EFA).

Evropski parlament glasaće 8. februara o rezoluciji o srpskim izborima. Rezoluciju su pratili debate na plenarnoj sednici u Strazburu, kao i Odboru za spoljne poslove u EP (AFET).

Grošelj: Zbog izbora EU menja kurs prema vlastima

Izbore u Srbiji posmatrala je i grupa poslanika Evropskog parlamenta, koje je predvodio poslanik grupacije Obnovimo Evropu (Renew Europe) Klemen Grošelj.

„Stavovi političkih grupacija su dosta jasni i to je pokazala i rasprava u Odboru za spoljne poslove u EP (AFET). U nekim političkim grupacijama, poput Evropske narodne partije (EPP) možemo da vidimo neke podele, ali u principu mislim da će to biti dobra rezolucija koja će uključiti sve one elemente rasprave koje smo čuli na prošloj plenarnoj sednici i AFET-u. Dosta sam optimističan“, rekao je u intervjuu za portal European Western Balkans.

Grošelj očekuje i da će doći do dogovora između poslaničkih grupa o pozivu na međunarodnu istragu u samoj rezoluciji.

„Znate, na kraju će to biti kompromis. Mislim da je sada neka klima u ovom parlamentu da bi moglo da se dođe do toga da se taj poziv uključi u samu rezoluciju. Mislim da neka istraga i neki završetak ovih rasprava oko tih izbora treba da se postigne. Očekujem da će rezolucija uključiti i neka druga pitanja koja su vezana, na primer, za reakcije policije na protestima, hapšenja studenata, procese koji se događaju pred sudovima i odnos prema pojedincima koji su, na primer, optuženi za kršenje ustavnog poretka, dok neko ko je počinio delo u Banjskoj nije u toj kategoriji. Očekujem da će i takve stvari biti predmet debate kada je reč o sadržaju rezolucije“, rekao je Grošelj.

Takođe ističe i da se prema njegovom mišljenju neke stvari menjaju prema vlastima u Beogradu jer su „spoljne politike država članica EU kao neki veliki brod. Oni kada počnu da menjaju kurs to traje neko vreme, ali kad promene kurs onda je teško opet nešto promeniti. Sada smo došli do te tačke, pre svega oko izbora i što je usledilo nakon izbora, policijsko nasilje, što je promenilo neka stajališta i poglede prema aktuelnoj vlasti u Srbiji.“