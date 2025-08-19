Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić tvrdi da cilj dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno, da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza

Predsednik Foruma za etničke odnose Dušan Janjić, povodom optužbi predsednice parlamenta Ane Brnabić da je autor non-pejpera koji poziva na rušenje države, izjavio je da takva reakcija vlasti nije iznenađujuća, ali da ne odgovara sadržaju dokumenta.

On je otkrio da je „kontroverznom“ non-pejperu prethodilo otvoreno pismo sa predlozima koje je upućeno direktno predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru unutrašnjih poslova Ivici Dačiću, piše Nedeljnik.

Dokument prvo upućen državnom vrhu

Janjić je objasnio da dokumenti predstavljaju deo procesa i da je prvi korak bio direktno obraćanje najvišim državnim funkcionerima.

Prema njegovim rečima, non-pejper koji je izazvao reakcije u javnosti predstavlja nastavak te inicijative, ali sa širim krugom učesnika.

„Ima jedno otvoreno pismo, predlog za razmišljanje, koje je dobio i Vučić, dobio je i Dačić. I onda je došao non-pejper“, rekao je Janjić, ističući razliku između dva dokumenta.

„Razlika je u ozbiljnom napretku jer se uključio tim. Pozivno pismo je moje lično“, pojasnio je on.

Time je sugerisao da je pokušaj dijaloga prvo bio usmeren ka unutrašnjim institucijama, pre nego što je inicijativa dobila širu, međunarodnu dimenziju.

Ovaj non-pejper, kako navodi, poslat je na oko 400 adresa širom sveta, od Japana do Vašingtona i sedišta NATO-a, i sadrži spisak ljudi i institucija sa kojima se komuniciralo.

Poruka vlastima da izbegnu građanski rat

Janjić tvrdi da cilj dokumenta nije destabilizacija, već upravo suprotno, da je namenjen vlastima kao pomoć da se izbegne dublja kriza.

„To je namenjeno više njima i njihovom načinu da pomognu da Srbija ne završi u građanskom ratu“, naglasio je on.

On je predložio da Savet za nacionalnu bezbednost na svojoj sednici razmotri predloge iz non-pejpera i „počne da radi ono što piše u njemu“.

Najava tužbi protiv provladinih medija

Osvrćući se na „medijske napade“ kojima je izložen, Janjić je odbacio kvalifikaciju da se radi o provladinim medijima, ocenjujući ih kao deo para-bezbednosnih struktura.

„To su akteri paraobaveštajnog, parapolicijskog rada, i naravno više su vezani na ono što se zove koordinacija za borbu protiv obojene revolucije“, izjavio je Janjić.

Zbog, kako smatra, teških optužbi i kreiranja atmosfere u kojoj se pominje terorizam, najavio je pravne korake.

Zajedno sa svojim advokatskim timom, razmatra podnošenje krivičnih prijava kako bi se ispitalo „terorističko delovanje“, ne samo njega, već i, kako kaže, paraobaveštajnih centara koji se predstavljaju kao mediji.

Ukoliko tužilaštvo ne reaguje, najavio je podnošenje privatnih tužbi. „Tako da ja imam garantovanu zabavu, neće mi biti kao penzioneru dosadno“, zaključio je Janjić.