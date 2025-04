Prof. dr Đuro Macut rođen je 1963. u Beogradu.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 1989. godine, gde je i magistrirao 1995. i doktorirao 1999. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio 1995, a 2002. užu specijalizaciju iz endokrinologije, piše Istinomer.

„Bio je na specijalizaciji iz repoduktivne medicine i biologije na Univerzitetu u Ženevi i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji. Na studijskim boravcima bio je na Univerzitetskoj bolnici u Upsali – Švedska i Centru za dijabetes, endokrinologiju i metabolizam u Oksfordu. Svetski je priznat stručnjak za sindrom policističnih jajnika. Bio je glavni istraživač i saradnik na više međunarodnih projekata. Član je Izvršnog odbora Evropskog endokrinološkog društva i član redakcije i recenzent međunarodnih naučnih časopisa iz endokrinologije.“ (RTS, 21. 12. 2023. godine)

Od 2013. do 2019. bio je vanredni profesor na Katedri interne medicine Medicinskog fakulteta u Beogradu, a od 2019. je redovni profesor.

Zaposlen je na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Univerzitetskog kliničkog centra Srbije u Beogradu. Trenutno obavlja funkciju načelnika odeljenja i pomoćnika rukovodioca Klinike.

Gostujući je profesor na Univerzitetu u Atini i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Skoplju. Predsednik je Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju.

Odlikovanja i titule

Na Dan državnosti 2024. odlikovan je Ordenom Karađorđeve zvezde drugog stepena.

„Od 2016. godine, prof. dr Macut je član i predsednik različitih komiteta Evropskog društva za endokrinologiju (ESE), uključujući i funkciju blagajnika od 2020. do 2024. godine. Takođe je predsednik Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju i organizator Međunarodnog simpozijuma o napretku u PCOS i zdravlju žena od 2012. godine, kao i Beogradskog masterklasa iz kliničke endokrinologije, dijabetesa i metabolizma od 2019. godine.“ (B92, 23. 3. 2025. godine), piše Istinomer.

Dokazano uz Vučića

U decembru 2023. pred parlamentarne i beogradske izbore potpisao je podršku listi „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“.

Bio je 24. januara 2025. godine govornik na mitingu u Jagodini koji je, povodom osnivanja Pokreta za narod i državu, organizovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Za sve vreme svoje lekarske prakse nisam bio član nijedne političke stranke ili lobija, i sve što sam uspeo je moja zasluga. I u tom periodu, u poslednjih nekoliko godina, nastao je značajan uzlet zdravstvenog sistema u Srbiji, tako da se našim građanima omogućila najsavremenija dijagnostika, najnovije terapijske procedure, mogućnosti za lečenje, i da se deci obezbede lekovi koji su životno važni. Moramo nastaviti putem uzajamne saradnje, veze između saradnika, studenata i njihovih nastavnika na medicinskim fakultetima u Srbiji’, naveo je doktor Macut.(RTS, 24. 1. 2025. godine)

Član je inicijativnog odbora za osnivanje Pokreta za narod i državu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predložio ga je za kandidata za predsednika nove Vlade Srbije.

Hvalospevi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić poželela je sve najbolje mandataru Đuri Macutu, navodeći da se radi o „sjajnom, hrabrom, smirenom i stabilnom čoveku”.

„Sve što je potrebno Vladi Srbije u ovom trenutku. Predsednik Aleksandar Vučić je, posle pažljivog promišljanja, ponovo uspeo da pronađe najbolje rešenje za Srbiju. Na ponos našoj zemlji. Čestitam i želim mu mnogo uspeha“, napisala je Brnabić na društvenoj mreži Iks.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je da je izbor Đura Macuta za mandatara za sastav Vlade Srbije dobar izbor i da će socijalisti biti konstruktivan partner.

„Mogu samo da pozdravim jedan ovakav predlog. Bićemo konstruktivan partner i sarađivaćemo. Politički sistem kod nas je zasnovan na političkim partijama, možda nije dobar, ali bolji još nije izmišljen“, rekao je Dačić u nedelju uveče za TV Pink.

Pogrde

Pavle Grbović, predsednik Pokreta slobodnih građana i predstavnik parlamentarne opozicije, kaže da mandatar može biti bilo ko ili niko, dok je Vučić predsednik države.

„Aktuelni mandatar je negde između te dve krajnosti. U pitanju su samo nijanse nebitnosti. On mora da ode! Macut je konačni doprinos Vučićevoj podvali antipolitike i gadljivosti prema političarima. Jer samo on sme da se bavi politikom. Za sve druge to mora da bude bljak, a svako ko i pokuša mora da bude prokazan. Ali dobro, i sami smo tome doprineli“, rekao je on.

Bivši predsednik Srbije i predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je da „Srbija treba da nastavi da pumpa do Vlade koja će omogućiti fer i slobodne izbore“.

„Možda je Macut mogao da bude izabran na čelo neke naučne ili zdravstvene institucije, ali mu svakako znanja o policističnim jajnicima nisu referenca za vođenje Vlade, za šta je potrebna potpuno drugačija vrsta ekspertize, pre svega političke“, rekao je Tadić.

Pokret Srbija centar, čiji je predsednik Zdravko Ponoš, saopštio je će „jedini zadatak dr Macuta biti da pokuša da obrne odelo na naličje, misleći da je dovoljno maskirao i sebe i Vučića u nameri da obuzda bes studenata i pobunjenih građana zbog neispunjenih zahteva“.

U istom tonu su o budućem premijeru govorili i ostali predstavnici opozicije.