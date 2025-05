Poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Đukanović naveo je da je odluka Apelacionog suda u Novom Sadu o ukidanju pritvora uhapšenim aktivistima „poruka vlastima i Aleksandru Vučiću“.

„Poruka glasi – gospodo, niste vi vlast, već smo mi vlast. Da, dugi niz godina unazad tvrdim da Aleksandar Vučić i SNS nemaju nikakvu vlast, osim možda u segmentu spoljne politike i nešto malo u ekonomiji, ali da je suštinski prava vlast u rukama NVO sektora preko kog raznorazne ambasade, odnosno strani centri moći haraju državom“, napisao je on.

Dodao je da se „svim silama borio protiv ustavnih promena u vezi sa pravosuđem“, ali da ga „mnogi tada i nisu baš shvatili“.

„Iskreno, ne vidim više svrhu da se pojavljujem u medijima i da govorim“, poručio je Đukanović.

On je pozvao predsednika Vučića da „pomiluje momke članove Srpske napredne stranke koji su branili stranačke prostorije u Novom Sadu“.

Šta se dešavalo na suđenju aktivistima SNS

Suđenje četvorici aktivista Srpske napredne stranke za napad na studente u noći između 27. i 28. januara ove godine nastavljeno je u Osnovnom sudu u Novom Sadu.

Na ročištu su svoje iskaze dali okrivljeni, kao i četvoro studenata koji su u dva odvojena navrata te noći napadnuti. Zajedničko za oba napada, ispostaviće se, jeste i to što su im napadači tražili lične karte kako bi ih „identifikovali“.

Studentkinja Ana, kojoj je kod OŠ „Petefi Šandor“ polomljena vilica, kao i student Konstantin, koji je kod istog mesta pretučen, prepoznali su svoje napadače. Okrivljeni tvrde da to veče nisu bili nigde blizu mesta napada i negiraju krivicu.

Branioci okrivljenih tražili su na ovom ročištu i da im bude određena lakša mera, odnosno kućni pritvor ili da im isti bude ukinut, imajući u vidu da je, kako su naveli, produžen „samo“ zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog dela.

Sudija je ovaj slučaj prosledila vanpretresnom veću, a tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Sadu se izjasnio protiv ovog predloga ističući i da je jedan od okrivljenih već osuđivan za isto delo za koje se sada tereti, odnosno za nanošenje teških telesnih povreda.

Uz to što negiraju krivicu, okrivljeni navode i da do ovog suđenja ne bi došlo da njihova slika iz pritvora nije puštena u javnost.

Podsetimo, to veče su prvo napadnuti studenti Medicinskog fakulteta u Novom Sadu ispred prostorija SNS na Bulevaru oslobođenja. Nešto kasnije je kod OŠ „Petefi Šandor“ napadnuta druga grupa studenata, a studentkinji Akademije umetnosti je tada polomljena vilica.

Nakon ovog događaja je Miloš Vučević podneo ostavku na mesto premijera, a Milan Đurić na mesto gradonačelnika Novog Sada. Skoro četiri meseca kasnije, Vučević ih naziva „junacima“ i preti blokadom suda ako im se produži pritvor, od čega je odustao.

Okrivljeni kažu – nismo krivi

Aktivisti Srpske napredne stranke S. K. (30), N. D. (22), N. B. (22) i D. R. (22) sumnjiče se da su u počinili krivična dela nasilničko ponašanje u saizvršilaštvu i nanošenje teške povrede. Tužilaštvo za dvojicu osumnjičenih traži po tri godine zatvore, a za drugu dvojicu dve i po godine.

Sva četvorica su se na saslušanju kod javnog tužioca branili ćutanjem, ali su sada pred sudom izneli svoju odbranu. Ipak, oni su odbili da odgovaraju na bilo koja dodatna pitanja tužioca, sudije ili advokata oštećenih studenata.

Prvi je svoj iskaz dao prvookrivljeni S. K, koji je negirao da je učestvovao u ovom događaju i da je uopšte vozio automobil marke „ševrolet“. Kako je naveo, taj automobil koji su napadnuti studenti naveli kao vozilo iz kog su batinaši izašli dao je četvrtom okrivljenom u ovom slučaju.

Pred sudom se izjasnio da to veče jeste bio u prostorijama Srpske napredne stranke na Bulevaru oslobođenja, kada je ključeve od automobila predao kolegi iz stranke. Njega je kući to veče dovezao drug.

„Ja sam kući stigao oko tri sata ujutru. Tada se moja supruga probudila i, znate kakve su žene, naljutila i krenula da me ispituje gde sam do sada. Došlo je do svađe i ja sam ponovo izašao iz kuće kako bih ‘proluftirao’, a po mene je opet došao drug. Mi smo otišli do Mikromarketa u Cara Dušana i tu smo sedeli oko pola sata, pa me je ponovo vratio kući“, rekao je on.

Kako je nastavio, sutradan se ujutru našao u kafiću u Cara Dušana sa ostalom trojicom okrivljenih. U međuvremenu je video navode u medijima da se traži njegov automobil.

„Tad sam pitao D. R. šta se desilo i šta je radio sa kolima, on mi je rekao da ništa nije bilo. Mi smo nakon konsultacije sa advokatom odlučili da ipak odemo u policijsku stanicu i vidimo šta se dešava. U stanici su prvo bili fini, ali je onda došao neki policijski službenik koji nas je vređao, a potom u jednom momentu rekao ‘ptičica’ i fotografisao nas. Posle sam saznao da se ta slika pojavila u javnosti i mislim da se to nije desilo, mi danas ne bismo bili ovde“, rekao je on i dodao da se pita zašto policija nije uradila poligraf i prepoznavanje lica od strane svedoka.

Drugookrivljeni N. D. u potpunosti je negirao krivično delo koje mu se stavlja na teret, tvrdeći da je on sve vreme te večeri bio kod kuće. Ipak, upravo njega je student prepoznao kao njegovog napadača, pre svega po glasu.

Trećeokrivljeni N. B. takođe je negirao krivicu, ali potvrdio da je to veče bio u prostorijama SNS na Bulevaru oslobođenja.

„Oko 2.30 časova sam krenuo kod devojke, a D.R. mi je rekao da ide po cigarete i da će me ispratiti. Mi smo se zapričali, pa me je on otpratio skroz do OŠ ‘Petefi Šandor’. Dogovorili smo se za kafu naredno jutro i tu smo se i rastali. Ja sam nastavio malo dalje i tamo uhvatio taksi i otišao do devojke, nakon čega je otac oko 6.30h došao po mene i odveo me kući. Potom sam ujutru zvao D. R, koji mi se nije javio, pa sam otišao po njega iako mi nije blizu. Zajedno smo otišli na kafu i potom u policiju. Znam da nisam ništa uradio, ali sam ipak otišao da sam bio te večeri u prostorijama stranke“, rekao je on i ponovio sve što je njegov prethodnik rekao o ophođenju u stanici.

Sudija je istakla i da je ovaj okrivljeni pred sudijom za prethodni postupak rekao da jedino prvookrivljeni ima vozačku dozvolu i pitala zbog čega je to rekao, ali je njegov branilac advokat Goran Karadarević istakao da je jasno izjašnjeno da okrivljeni neće odgovarati na pitanja suda.

Četvrti okrivljeni D. R. istakao je da nije izvršio nikakvo krivično delo i da jeste bio to veče u prostorijama SNS, kada je pozajmio automobil od prvookrivljenog, te da je trećeokrivljenog pratio do prodavnice.

„Mi smo se zapričali i ja sam se nakon rastanka vratio u prostorije stranke. Lica koja su bila u stranci tada, koje ne bih da imenujem, rekli su mi tada da ih odvezem autom da pokupimo hranu. Nas petoro je bilo u kolima i mi smo odlučili da se vozimo kvartom jer ja nisam imao dokumentaciju kako bismo mogli dalje od toga da se vozimo“, rekao je on.

U jednom momentu, dok su prolazili pored osnovne škole, oni su mu navodno viknuli da stane i rekli „evo ih“.

„Neko od njih mi je rekao da stanem, što sam uradio i oni su izašli iz auta i krenuli da trče. Ja sam ostao unutra, čuo neke zvuke, a potom mislim da su samo njih trojica utrčala, rekli mi da je nastao problem i da vozim“, dodao je.

Potom je krenuo da vozi i zaustavio se na parkingu u blizini Medicinske škole „7. april“, koja se nalazi u Cara Dušana. Tu su ga, kako je rekao, sva trojica napustila, a on nije hteo dalje da vozi već je vozilo ostavio na tom parkingu i peške otišao kući. Dalje je ponovio navode svojih prethodnika.

Studenti prepoznali dvojicu od četvorice okrivljenih

Studentkinja Akademije umetnosti u Novom Sadu Ana, kojoj je tada jedan od aktivista SNS polomio vilicu, prva je dala svoj iskaz. Na početku je tražila da to radi u odsustvu okrivljenih, što je sudija odobrila.

Ona je tokom davanja iskaza i prepoznala prvookrivljenog kao svog napadača iako joj je bilo teško pošto sada izgleda drugačije nego u januaru. Kako je i sudija navela, prvookrivljeni je od tada značajno promenio fizički izgled, tako što je oslabio i ima dužu kosu i bradu.

Ana je ponovila da je to veče šetala sa kolegama, gde su zajedno obeležavali ulice pozivima na blokadu tri mosta u Novom Sadu, 1. februara. U jednom momentu, kod škole, automobil se zaustavio i iz njega je izašlo više osoba, nakon čega su studenti krenuli da beže.

„Mene su stigli i prvo sam osetila tup udarac u rame, potom kao da me neko sapliće i ja sam pala. Dok sam ležala, šutirala i udarala su me barem njih trojica. Dok sam ležala na podu, čula sam kako mi traže ličnu kartu. Ne znam kako su otišli jer sam bila povređena, ali znam da je neka žena vikala za njima kako ih je snimila i kako im je snimila registarsku tablicu“, rekla je ona.

Dodala je i da i sada, četiri meseca od napada, ima bolove u vilici i zubima, da slabije pokreće vilicu, da nema dobar zagrižaj. Na pitanja branioca okrivljenih da li je odmah posle događaja govorila na nekom skupu rekla je da nije, ali je na dodatno pitanje tužioca objasnila da jeste nekoliko dana kasnije prisustvovala blokadi mosta, ali da nije javno govorila.

Posle nje je svedočio i njen kolega Konstantin, koji je bio u istoj grupi studenata koja je napadnuta kod škole „Petefi Šandor“.

Njega je, to veče, jedan od aktivista SNS tokom trčanja sustigao i oborio na zemlju, udarajući ga. Nakon toga, aktivista ga je uhvatio iza leđa i doveo ponovo do blizine škole, gde mu je tražio ličnu kartu, a nakon toga je napadač nastavio dalje peške. Student je svog napadača identifikovao u sudnici, kao drugookrivljenog N. D, koji tvrdi da je celo to veče bio kod kuće.

„Ja sam u trku čuo prvo Anine vriske, a onda me je napadač sustigao i tu sam krenuo sa njim da se borim. Nakon što je otišao, ja sam otišao do lokacije gde je Ana bila. Zatekao sam da joj je lice krvavo, pa sam pozvao Hitnu pomoć. U Hitnoj su mi rekli da moram prvo da pozovem policiju, što sam učinio. Hitna je ponovo pozvana nakon dolaska policije i došla je tek nakon nekih 40 minuta. Pre hitne su stigli studenti Medicinskog fakulteta koji su nekako čuli šta se desilo i Ani pružili neku blagu prvu pomoć“, rekao je on.

Istakao je i da sa sigurnošću može da kaže da je jedan od njih nosio bejzbol palicu, kojom su tukli studentkinju.

Svoje iskaze su dali i dvoje studenata Medicinskog fakulteta, koji su napadnuti ispred samih prostorija SNS. Kako su rekli, oni su se na tom mestu našli jer su lepili nalepnice sa pozivom na protest, te su smeće od nalepnica hteli da bace u kantu koja se nalazila naspram prostorija.

„Tada su izašla dva maskirana muškarca, krupniji su bili i krenuli da viču na nas. Dvojicu kolega su u jednom momentu uhvatili u ‘kragnu’, pa sam ja to počela da snimam. Jedan od njih je to video i krenuo ka meni kako bi mi oduzeo telefon. U jednom momentu me je oborio na zemlju i borio se sa mnom za telefon, koji mi je nešto kasnije i ispao. On mi je tad uzeo i hteo da uđe sa njim u prostorije, što ja nisam dopustila. Iz njegove ruke sam potom otključala telefon i totalno izbrisala snimak iz telefona, nakon čega su nas pustili“, rekla je studentkinja Sara.

Student Miloš, jedan od dvojice koje su aktivisti uhvatili u „kragnu“, rekao je da je stisak bio toliko jak da je tada počeo da gubi svest.

Nakon što su se studenti udaljili od prostorija, uočili su da za njima trče dvojica muškaraca, nakon čega su krenuli u ulicu Novosadskog sajma i tu se razišli, a potom i vratili na fakultet.

Naredno ročište zakazano je za 16. jun u 9 časova, kada će biti saslušani ostali svedoci, a sud je zakazao već ročište i za 30. jun.

Šta su rekli advokati?

Advokat okrivljenih Goran Karadarević rekao je da ceo proces suđenja, zbog blokade suda, vidi „kao neki politički proces, a ne sudski“, te da je sve to vid pritiska na sud i na sudiju. Dodao je i da je odbrana uložila prigovor na odluku o produžetku pritvora.

„Tužilaštvo u ovom postupku nema dokaze za izvršenje krivičnog dela. Za jednog od njih imamo čak i dokaz da je celo to veče bio u kući. Smatram i da nije smelo da se desi da se fotografija iz pritvora deli u javnosti i mi smo podneli krivičnu prijavu protiv tog policijskog službenika. Dodatno, pogrešno je i što je prepoznavanje izvršioca urađeno na ovaj način jer taj svedok sam kaže da je lice video na nekoliko sekundi. Ja tvrdim da se radi o pogrešnom identifikovanju“, rekao je on.

Advokat napadnutih studenata Srđan Hromiš kaže da je odbrana zadovoljna tokom ročišta, te da u ovom slučaju ima dosta svedoka. Takođe navodi i da dokazni snimci sa nadzornih kamera kod prostorija SNS nedostaju, ali da svakako postoje isti sa kamera JKP „Informatika“, kao i da postoje brojni snimci kretanja spornog vozila.

„Za nas nije sporno to što su svedoci identifikovali svoje napadače na ročištu. Ovde se ne radi o klasičnoj dokaznoj radnji prepoznavanja, u smislu Zakonika o krivičnom postupku. Oštećeni su odgovarali na pitanje da li prepoznaju i da li su neko od lica videli te sporne noći, i oni su prepoznali neke od okrivljenih“, rekao je on.

