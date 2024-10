Posumnjavši javno u komunističku dogmu, Milovan Đilas je 1953. počinio političko samoubistvo. Zbog kritike birokratije Komunističke partije Jugoslavije, privilegija njenog vođstva i njihovog uzdizanja iznad društva, proveo je godine u zatvoru.

Ali, baš zbog vere u tu istu dogmu Đilas je robijao između dva svetska rata kao student Beogradskog univerziteta, revolucionar i komunista.

O tom periodu svedoči u svojoj autobiografiji „Ideal i profesija – uspomene revolucionara“, napisanoj između odlaska sa vlasti do odlaska u zatvor.

Svetska slava i robija

„Đido piše ‘Ideal i profesiju’ u isto vreme kada i ‘Novu klasu’, svoju oštru – možda i preoštru – kritiku komunističke birokratije, prevashodno sovjetske ali i naše“, kaže sada za „Vreme“ Aleksa Đilas, sin poznatog disidenta.

„Knjiga će mu doneti svetsku slavu i sedam godina robije. Tito je govorio da bi u Istočnoj Evropi za takvu knjigu Đido bio streljan i nije grešio“, dodaje Aleksa Đilas.

Upravo on je priredio ponovno izdanje „Ideala i profesije“ sedamdeset godina kasnije, a knjigu objavljuje Vukotić media. Razgovor sa Aleksom Đilasom je naslovna tema novog broja „Vremena“ koje stiže na kioske od četvrtka (17. oktobar).

„Do vlasti mu nije bilo stalo“

„Đido je govorio kako mu je jedna njegova pripovetka važnija i vrednija od svih članaka koje je napisao“, priča sin.

„Ne sumnjam da je bio iskren, ali to možda ipak nije bilo u potpunosti tačno. Jer da mu je pisanje literarnih dela bilo najvažnije, da li bi pisao političke tekstove zbog kojih je devet godina robijao i zbog kojih ništa nije mogao da objavi u svojoj zemlji tri i po decenije.“

Aleksa Đilas smatra da je disidentska delatnost njegovog oca najvažnija. Po tome je bio pionir u ovom delu sveta.

„U stvari, do vlasti mu nije bilo ni stalo. Ali, uspevao je da natera ljude da kritički misle i kod nas i u svetu, čak i one na vlasti. Velika je to stvar – kad kritički razmislite!“

