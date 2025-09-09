Nakon što je Egzit objavio da mu dom više neće biti Novi Sad, ponude pljušte, a oglasili su se i sa festivala

Posle 25 godina Egzit je ovog leta objavio kraj u Srbiji. Od tada se svi pitaju da li će se i gde festival preseliti, a kandidat za gradonačelnika Skoplja Orce Đorđievski najavio je novu destinaciju – on tvrdi da ovaj muzički festival dolazi u glavni grad Severne Makedonije.

„Sa velikim zadovoljstvom vas obaveštavam da sam razgovarao sa osnivačem ‘Egzita’, gospodinom Dušanom Kovačevićem da od sledeće godine Skoplje bude nova destinacija jedne od vodećih evropskih festivalskih grupacija“, napisao je Đorđievski na Fejsbuku uz fotografije sa sastanka sa Kovačevićem i naslov „Egzit dolazi u Skoplje!“.

Đorđievski je istakao da je „uveren da će brend poput ‘Egzita’ značajno povećati kvalitet zabavnog života i kulturne ponude Skoplja i Makedonije, stavljajući ga na mapu top destinacija za posetu ogromnog broja turista“, uz napomenu da „građani Skoplja i Makedonije zaslužuju najbolje“.

Orce Đorđievski je trenutno gradonačelnik skopske opštine Kisela Voda i kandidat vladajuće konzervativne portije VMRO DPMNE za gradonačelnika Grada Skoplja na predstojećim lokalnim izbirima, tako da je Egzit verovatno deo njegove kampanje.

Ne idu u Skoplje ili Egipat

Ubrzo se ipak oglasio i sam organizator:

„Povodom sve češćih dilema u vezi sa tim da li se Egzit seli u Egipat ili na neku drugu destinaciju, obaveštavamo javnost da ispred Velikih Piramida u Gizi, kao i na više lokacija širom planete, kreiramo nove festivale, kao što smo prethodnih godina organizovali Sea Dance i Sea Star u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kao i brojne događaje širom regiona i sveta“, deo je saopštenja koje je Exit poslao.

Oni su dodali da „u ovom trenutku ne postoji mogućnost da se festival održi u Srbiji naredne godine, budući da je festivalu, zbog podrške studentima, uskraćeno svo državno sufinansiranje na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou“.

„Egzitu je uskraćena podrška glavnog sponzora festivala koji je u državnom vlasništvu, mts-a, i to nakon 22 godine uspešne saradnje. Imajući u vidu da su zbog nepovoljne ekonomske situacije u zemlji i regionu, cene ulaznica višestruko su niže od cena festivala sličnog formata u Evropi, festival razmera Egzita nije moguće organizovati u domaćim ekonomskim okvirima bez podrške države“, dodaju.

Ćerke-festivali

Naime, 10. jula je objavljeno da bi Egzit festival sledeće godine trebalo da pokrene novi festival koji će se održavati u Egiptu, u blizini poznatih piramida.

Ovu informaciju objavio je prvo „Jutarnji list“, a mediji su preneli da su egipatske piramide lokacija na kojoj će se održati naredni Egzit, nakon najave organizatora da bi ovo moglo da bude poslednje izdanje festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi u „ovakvoj Srbiji“.

Iz kompanije su tada poručili „Jutarnjem listu“ da su potpisali sporazum o kreiranju novog festivala ispred piramida naredne godine, ali da će zvanične informacije o tome biti objavljene nakon završetka jubilarnog izdanja festivala u Novom Sadu.

Egzit je prethodnih godina pokretao nove festivale, poput Sea Star i Sea Dance, u regionu, a odlazak u Gizu bi predstavljao novu etapu razvoja ove organizacije. I prethodnih godina su se održavali koncerti ispred piramida, ali bi festival u Egzit-ovoj organizaciji bio prvi takve vrste.

Sloboda nema cenu

Egzit je pred početak ovogodišnjeg festivala, na kojem je obeleženo 25 godina postojanja, najavio mogućnost odlaska iz Srbije – zbog finansijskih i drugih pritisaka sa kojima su se suočili zbog podrške studentskim protestima.

Rečeno je da sloboda nema cenu i da će jubilarno izdanje biti poslednje koje se dešava „u ovakvoj Srbiji“.

„Iako znamo da smo dobrodošli u mnogim delovima sveta, našem gradu i našoj publici dugujemo poslednji ples na Petrovaradinskoj tvrđavi, zbog čega je ceo naš tim odlučniji nego ikad da ovogodišnje izdanje učini najemotivnijim i najnezaboravnijim do sad“, naveli su u saopštenju sredinom juna.