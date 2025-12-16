Šatorsko naselje ispred parlamenta

16.decembar 2025. I.M.

Vučić: Zamoliću dobre ljude ispred Skupštine da se pomere

Govoreći o Ćacilendu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će lično pokušati da zamoli okupljene da se povuku i oslobode saobraćajnice, uz napomenu da nije siguran da li će njegov apel biti prihvaćen

Pravosuđe

16.decembar 2025. Ivan Mitkovski

Zašto tužilaštvo ćuti nakon snimka Pavla Bihalija?

Tužiteljka u penziji Bojana Paunović u razgovoru za „Vreme" objašnjava koje pravne korake bi Više javno tužilaštvo trebalo da preduzme nakon što je snimak Pavla Bihalija dospeo u javnost, u kome je naveo da mu je prihvatljivije „biti ker nego da završi u zatvoru“