Protesti

06.septembar 2025. S.Ć.

Studenti Srbije: Novi Sad ne praštamo

Studenti u blokadi pozvali su građane na nov protest u subotu veče pod nazivom „Kičmom protiv nasilja“. Protestuje se u desetak gradova. Studenti Novog Sada upozoravaju da se ne ide u Kampus

Reagovanje

06.septembar 2025. S,Ć.

Zbog Vučićevih uvreda, Srbiju napustili predstavnici Evropske zelene partije

Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja

Protest

06.septembar 2025. S.Ć.

Studenti Novog Sada: Vidimo se opet

“Oni koji su naredili sinoćnje varvarstvo svesni su da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu