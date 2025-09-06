Protesti
Studenti Srbije: Novi Sad ne praštamo
Studenti u blokadi pozvali su građane na nov protest u subotu veče pod nazivom „Kičmom protiv nasilja“. Protestuje se u desetak gradova. Studenti Novog Sada upozoravaju da se ne ide u Kampus
Sa transparentom „Za porodicu“ na čelu kolone, učesnike šetnje Parade ponosa u Beogradu čuvala je policija, i grupa građana sa kandilima
Protestna šetnja Parade ponosa sa transparentom „Za porodicu“ održana je u Beogradu planiranom rutom od parka Manjež preko Slavije, Pravnog fakulteta, i nazad. Predvodila ju je ovogodišnja kuma Prajda novinarka RTS-a Olivera Kovačević.
„Pozivam sve građane da budemo bolji ljudi, bolji nego što možemo biti“, rekla je Olivera Kovačević.
Poruka svim ljudima
Pre toga, ona je primila titulu od prošlogodišnje kume Prajda, pevačice Zejne.
Olivera Kovačević je izjavila da je Prajd važan kako bi oni koji nisu pripadnici LGBT zajednice, poslali poruku da svi ljudi treba da imaju ista zakonska prava.
„Da kažemo da i pripadnici LGBT zajednice treba da imaju ista zakonska prava kao i ostali građani, u situaciji kada svi normalni ljudi zahtevaju svoja prava koja su im uskraćena i to je specifičnost uslova u kojima se održava ovogodišnji Prajd“, rekla je Kovačević.
Na početku šetnje, javljeno je da se u dvorištu Vaznesenjske crkve pored koje prolaze, nalazi grupa građana koja peva kosovske pesme, drži zastavu Srbije i crkvena obeležja i kadi one koji prolaze.
Policija i ograde
U Bulevaru kralja Aleksandra kod Pravnog fakulteta, gde je najavljeno da će učesnici Prajd protestne šetnje odati poštu nastradalima u padu nadstrešnice, postavljena je metalna ograda duž koje je raspoređena policija u opremi za razbijanje demonstracija, kao i u Beogradskoj ulici pored te visokoškolske ustanove.
Deo parka Tašmajdan duž Bulevara ograđen je metalnom ogradom pored koje stoji policija, a u samom parku su građani.
Metalna ograda postavljena je u Bulevaru kralja Aleksandra i pored Ustavnog suda, duž koje stoji veća grupa policajaca.
Organizator Beograd prajda 2025 Goran Miletić izjavio je danas da promenjen format ovogodišnjeg Prajda odgovara situaciji u zemlji, a posebno posle događaja od petka uveče u Novom Sadu, ističući da je žalosno da zahtevi LGBT zajednice i dalje nisu ispunjeni.
„I LGBT zajednica traži isto kao i ostali građani, da funkcionišu institucije, sudstvo, tužilaštvo, policija“, rekao je Miletić i naveo da su među zahtevima usvajanje zakona o istopolnim zajednicama.
Policija je i ispred Skupštine grada, kao i ispred Predsedništva u Ulici kralja Milana gde je postavljena metalna ograda i mogu da prođu samo građani koji idu u park Manjež.
Kad su se na kraju šetnje vratili u Mnjež, policija je za njima postavila ogradu i zatvorila ulaz u park.
Vest iz Mađarske
U subotu na dan beogradskog Prajda javljeno je da je Mađarska policija saopštila da zabranjuje Paradu ponosa planiranu za oktobar u gradu Pečuju, na jugu te zemlje, pozivajući se na amandmane Ustava usvojene ove godine po kojima se nezakonitim smatra svako okupljanje koje „promoviše homoseksualnost“.
Studenti u blokadi pozvali su građane na nov protest u subotu veče pod nazivom „Kičmom protiv nasilja“. Protestuje se u desetak gradova. Studenti Novog Sada upozoravaju da se ne ide u Kampus
Vučićeve izjave su neprihvatljive i zahtevaju čvrst odgovor. Uvredio je evropsku političku partiju, pretio nam je i zastrašivao nas na ličnom nivou, i na kraju ali ne i najmanje važno – on je otvoreno lagao“, rekla je Vula Ceci kopredsednica Evropske zelene partije odlazeći iz Srbije zbog ovakvog predsednikovog ponašanja
Srpska dijaspora u više od 50 gradova i 15 zemalja pokrenula je peticiju „Zaštitimo slobodne medije“. Okupljeni ispred BC Partnersa u Londonu poručuju im da stranu na pravu stranu
“Oni koji su naredili sinoćnje varvarstvo svesni su da bi ih institucionalno razrešenje krize odvelo na doživotnu robiju i spremni su da žrtvuju Srbiju kako bi sebe spasli“, navodi se u saopštenju studenata u blokadi dan nakon policijskog nasilja u Novom Sadu
Kada su studenti proletos šetali iz Subotice, nastavnica Andrea Besedeš iz Bajmoka je izašla da ih sačeka, a organizovala je i protest od 60 ljudi i pozvala na štrajk prosvete. Šest meseci kasnije, sačekao ju je otkaz
Sistematsko uništavanje prestoniceKako su dokrajčili Beograd Pretplati se
Arhiva nedeljnika Vreme obuhvata sva naša digitalna izdanja, još od samog početka našeg rada. Svi brojevi se mogu preuzeti u PDF format, kupovinom digitalnog izdanja, ili možete pročitati sve dostupne tekstove iz odabranog izdanja.Vidi sve