Srpska napredna stranka je za izborne kampanje u Kosjeriću i Zaječaru ukupno izdvojila više od 58 miliona dinara, ili oko pola miliona evra. U ovim mestima ranije za izborne kampanje SNS nije trošio više od 2,5 miliona dinara, pokazala je analiza Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS).

Za izbornu kampanju u Kosjeriću ove godine SNS je potrošio više od 31 milion dinara, pokazuju podaci iz izveštaja o troškovima izborne kampanje stranke na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. Na svim prethodnim izborima troškovi kampanje SNS u ovoj opštini nisu bili više od 459 hiljada dinara, koliko je ova stranka dala za izbore 2013. godine.

U ovoj opštini je SNS ove godine najviše para dala za oglašavanje – preko 28 miliona dinara. Više od polovine tog novca otišlo je televiziji Pink, a za njom najviše para dobile su Prva i B92. SNS se oglašavao i na sajtovima, ali i u štampanom izdanju Informera, za šta je ukupno izdvojeno preko 3,5 miliona dinara.

Na prethodnim izborima u Kosjeriću ova stranka je za oglašavanje i promotivni materijal davala najviše 300 hiljada dinara.

Slična situacija bila je i u Zaječaru gde je SNS za izbornu kampanju zvanično dao više od 27 miliona dinara. Za kampanju u ovom gradu SNS ranije nije izdvajao više od dva miliona dinara.

Kao i u Kosjeriću, i ovde dominiraju troškovi oglašavanja koji iznose skoro 26 miliona dinara. Pored televizija sa nacionalnom frekvencijom, SNS se oglašavao i na lokalnoj TV Istok.

Uz oglašavanje, oko milion dinara SNS je platio i promotivni materijal poput bilborda, šolji, upaljača, bedževa, navedeno je u analizi CINS.

Izvor: CINS

