Kad je ubica država, teško je očekivati da će optužiti sama sebe, rekla je sinoć istoričarka Branka Prpa komentarišući odluku Apelacionog suda da oslobodi krivice optužene za ubistvo Slavka Ćuruvije za televiziju Insajder. Ona je bila uz Ćuruviju kada je na Uskrs 11. aprila 1999. u ulazu zgrade u kojoj je živeo u Svetogorskoj ulici u Beogradu ubijen sa 17 hitaca s leđa.

Bez javnosti nema slobode, nastavila je, i koliko god oni očekuju da je ovo njihova pobeda, „ovo je njihov veliki poraz“.

„Taj sistem, što smo mogli da vidimo i kod ubistva Zorana Đinđića, nije demontiran. To što se desio 5. oktobra, što je jedna ekipa sišla sa vlasti, nije značilo fundamentalnu promenu, jer je ostao sistem koji je podržavao ljude i ideje koje smo hteli da promenimo“, rekla je Prpa.

A da sistem nije promenjen najbolje pokazuje što je čovek koji je sada predsednik države bio ministar informisanja u vreme kad je Ćuruvija ubijen.

„Ispada da služba državne bezbednosti ima jedan hobi, a to je da u slobodno vreme, van svojih uobičajenih poslova, ubija ljude. To je jedna somnabulija u kojoj živimo i to je bezobrazluk. Da se nijednog jedinog trenutka ne napravi kontekst, okolnost, pa da se kaže ono što je najnormalnije u sudskim procesima i istragama kod teškog krivičnog dela kao što je ubistvo s predumišljajem – ko iza toga stoji“, rekla je ranije Prpa u intervjuu za „Vreme“.

Tada je rekla da „imamo predsednika države koji je u svojoj prethodnoj funkciji premijera inicirao pokretanje sudskog procesa, ali nijednog jedinog trenutka u istrazi koja traje punih 20 godina nije pozvan na informativni razgovor zato što je kao ministar informisanja u vreme počinjenog zločina morao imati neka znanja, direktna ili indirektna ko je nalogodavac tog ubistva“.

Vučić: Užasna poruka

A predsednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da je oslobađajuća presuda u slučaju ubistva novinara Slavka Ćuruvije „užasna poruka za pravosudni sistem“.

„Mislim da je to jedna velika nepravda i užasno loša stvar za našu zemlju, i užasno loša poruka za svakoga ko se bavi tim poslom u našoj zemlji, užasno loša poruka za naš pravni sistem“, rekao je Vučić 5. februara na televiziji Happy.

Kuda i kako dalje

„Sad je pitanje kuda dalje i šta može da se uradi da bi se ispitalo koja je ovo uopšte sudska ekipa i koja je bila njena funkcija posle svega“, kazala je Prpa i naglasila da je sudski postupak bio „sramotan“ i da je ovakva država „neprijatelj svojih građana“.

„Očigledno imamo veoma ozbiljnih problema kao država, pogotovo u definiciji nečega što se zove pravna država. Imamo problem sa nečim što je politička etika, jer država koja ubija svoje građane zaista mora da izvrši apsolutnu promenu svoje strukture, da bi postala država koja štiti živote svojih građana“, kazala je Prpa.

Stotinak predstavnika novinarskih udruženja, medijskih asocijacije i sindikata održali su u ponedeljak protest ispred Apelacionog suda u Beogradu zbog oslobađajuće presude optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije.