„Srdačno i konstruktivno“ opisao je Dragan Šutanovac protokolarni susret na kojem je Donald Tramp po zakonu morao da se pojavi. Nakon što je decenije proveo među demokratama, Šutanovac je ugrabio priliku i prihvatio naprednjačku ponudu da bude ambasador u Vašingtonu. Predajom akreditiva Trampu je zvanično i seo u ovu stolicu i postao jedan od preletača koji su se unosno okoristili o politički transfer.

Šutanovac, nekadašnji demokrata i Tramp, konzervativni republikanac su razgovarali o odnosima dve zemlje i mogućnostima za jačanje saradnje, napisao je novi ambasador na Iksu.

Kako je dodao, poruka razgovora bila je jasna: „Da učinimo srpsko-američko strateško partnerstvo ponovo velikim!“

At the White House, I presented my letters of credence to President Donald Trump, officially assuming my duties as the Ambassador of the Republic of Serbia to the United States of America.

In a friendly and constructive atmosphere, we spoke about the relationship between Serbia… pic.twitter.com/cSQeWvdt56

— Šutanovac Dragan (@SutanovacDragan) July 28, 2025