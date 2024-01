Danima se, prevashodno na mreži X, objavljuju tvrdnje da je Nikola Sandulović otet ili uhapšen, pretučen ili otrovan, i to zbog jednog tvita i snimka svoje posete grobnici Adema Jašarija i njegove porodice.

Dok iz Prištine i sa Zapada stižu osude, u Srbiji se mahom ćutalo – malo je i koji medij pisao o slučaju, za koji isprva nije bilo poznato da li se uopšte dešava sa kontroverznim liderom marginalne Republikanske stranke.

U subotu su srpski zvaničnici pak nastavili da potvrđuju delove priče, premda se za sada niko ne izjašnjava o tome da li je Sandulović, kako tvrdi njegovo okruženje, premlaćivan ili otrovan u „zgradi BIA“.

„Sandulović je priveden po mom naređenju koje je ostalo na snazi i nakon moje ostavke“, rekao je za Večernje novosti bivši šef BIA Aleksandar Vulin koji je ostavku podneo još početkom novembra.

Kako je dodao, to naređenje je izdato zbog sumnje da Sandulović „podriva ustavni poredak i aktivno radi na podršci otcepljenju tzv. Kosova“.

Vulin dalje kaže da je Sandulović „polažući venac na grob srpskog ubice Adema Jašarija dobio samo privođenje po mom naređenju i zadržavanje po nalogu tužioca“.

Iz toga je nejasno kako je neko po starom naređenju mogao biti priveden zbog novog navodnog delikta. Kao i zašto bi se privođenjem ljudi bavila BIA.

„Ne znam za koje još izdajnike su aktivna moja naređenja za privođenje i dovođenje pred nadležne tužioce, ali najbolje da izdajnici sami provere, nadam se da naređenja nisu povučena“, rekao je još Vulin.

Tužilaštvo potvrdilo pritvor

Ranije je za više medija Više javno tužilaštvo u Nišu potvrdilo da su oni izdali nalog za pritvor od 48 časova, ali ne zbog navodnog napada na ustavni poredak, kako kaže Vulin, već zbog sumnje na izazivanje nacionalne, verske i rasne mržnje i netrpeljivosti.

Na nalogu Nikole Sandulovića na mreži X tvrdi se da ga policija prebacuje u Niš.

Politika prenosi saznanja da su Sandulovića uhapsili pripadnici MUP-a i BIA, i potvrđuje da je povod bila objava o poseti grobnici Jašarijevih.

Ranije je advokat i aktivista Čedomir Stojković na mreži X objavio nalog za pritvor od 48 časova. Prema tom papiru, Sanduloviću se prebacuju tvit i video koji su na Sandulovićevom nalogu na mreži Iks objavljen u utorak. U njemu navodi da je on „jedini političar iz Srbije koji je došao da oda poštu nevinim albanskim žrtvama, porodici Jašari“.

Potom je u sredu na istom nalogu očito tvitove objavljivao neko od članova porodice, pošto je napisao da je Sandulović tog dana „nestao iz svoje porodične kuće“.

Kasnije je na isti način objavljeno da je „Nikola na odeljenju neurohirurgije, što bi značilo da kriminalna banda ove države i dalje želi da ga ubije“.

U nizu snimaka koje su objavljeni na društvenim mrežama, vidi se Sandulović u lošem stanju, uz kola hitne pomoći.

Tvrdnje o premlaćivanju

Stojković je prethodno na mreži Iks tvrdio da su Sandulovića u sredu pretukli „pripadnici službi bezbednosti Srbije“ i to u „zgradi BIA“

Klara Sandulović, kćer političara, rekla je za Jutarnji list da je njen otac u lošem stanju. „Navodno je nepokretan, sve se čini kao da je opet otrovan vojnim nervnim otrovom“, rekla je ona.

I am the only politician from Serbia who came to pay his respects to the innocent Albanian victims, the Jašari family, at Prekazi. I apologized and asked for forgiveness on behalf of the Serbs who did not commit this.@CNN@albinkurti @aliciakearns @federicawoelk @VjosaOsmaniPRKS pic.twitter.com/Czl0pcJ8cR

— Nikola Sandulovic (@Sandulovic_N) January 2, 2024