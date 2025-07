Pošto je udruženje potrošača Efektiva pre dva dana (17. jul) na društvenim mrežama objavilo dokument za koji su tvrdili da je potvrda da Parking servis Beograd od avgusta prebacuje mesečne uplate za garažna mesta na račun u Alta banci, redakcija „Vremena“ dobila je dokaz da je građanima Beograda već počelo da stiže obaveštenje o promenu načina uplate.

Nova adresa je zaista Alta banka, u vlasništvu kontroverznog biznismena Davora Macure, bliskog Srpskoj naprednoj stranci.

Foto: Vreme Obaveštenje o novoj adresi uplate

U dokumentu koji objavljujemo navodi se da je došlo do promene tekućeg računa JKP „Parking servis“ Beograd, sa datumom primene od 1. avgusta ove godine.

„Vaše obaveze možete izmeniti putem predračuna JKP „Parking servis“ Beograd, ili uplatom na tekući račun Alta banke“, navodi se u obaveštenju koje je stiglo na adresu jedne građanke.

Elektroprivreda Srbije pokrenula lavinu

Prethodno je i Elektroprivreda Srbije (EPS) u junskom računu za struju obavestila korisnike da se od ovog meseca menja račun za uplatu, te da će se umesto dosadašnjeg trezorskog računa, uplate vršiti na tekući račun pomenute Alta banke.

Posle burne reakcije javnosti, EPS je saopštio da su netačne tvrdnje da će građani Srbije biti oštećeni zbog prelaska na naplatu električne energije preko tekućih računa poslovnih banaka i apelovao na građane da ne nasedaju na neistine koje su „isključivo politički motivisane“.

„Ponavljamo da taj prelazak nema nikakve posledice po kupce. Zarad interesa javnosti ističemo da provizije koje kupci plaćaju svojim bankama, Pošti ili drugim finansijskim institucijama kada plaćaju račune za električnu energiju, neće i ne mogu ići u korist banaka sa kojima EPS posluje, između ostalog i Alta banke. Svaki građanin može da odluči na koji način, preko koje banke će platiti račun“, navedeno je u saopštenju EPS-a koje je objavila Radio-televizija Srbije.

Kolike su provizije?

Međutim, EPS je u svom saopštenju koliko će to državno preduzeće ostati kraćih rukava, a koliko će od ovakvog aranžmana korist imati banka jednog od pripadnika nove biznis elite, stasale tokom vladavine Srpske napredne stranke.

Prema računicama „Radara“, godišnji prihodi Macurine Alta banke samo na osnovu dila sa EPS-om mogli bi da porastu za više od 15 miliona evra.

„I to pod pretpostavkom da za sebe od svake uplate za struju zadrži proviziju od 50 dinara, koliko se otprilike plaća naknada za slične uplate u većini banaka. Kada se to pomnoži sa oko tri miliona strujomera u Srbiji dolazi se do cifre od 150 miliona dinara mesečno. Godišnje je to dodatni prihod za Alta banku od 1,8 milijardi dinara ili 15,3 miliona evra. I za toliko će manje para leći na račune EPS-a“, piše ekonomski novinar Milan Ćulibrk.