Zborovi građana Beograda šetali su od jednog do drugog fakulteta u znak zahvalnosti studentima, dok su Novosađani pešačili do Klisa gde su zatočeni politički zatvorenici

Zbor Palilula centar, u saradnji sa drugim beogradskim zborovima, organizovao je u nedelju (21. septembar) akciju zahvalnosti studentima koji se deset meseci bore za prevednije društvo, dok su u Novom Sadu zborovi građana pozvali na protestnu šetnju do zatvora na Klisi.

Beograđani su se oko 16 časova okupili ispred Pravnog fakulteta, zahvalili su studentima tog fakulteta što su u prethodnih 10 meseci bili jedna od tačaka okupljanja. Zatim su krenuli u šetnju ka tehničkim fakultetima i Mašinskom do Rudarsko-geološkog fakulteta gde je odžano 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice 1. novembra.

Deo Bulevara kralja Aleksanra u smeru ka Vukovom spomeniku bio je blokiran za saobraćaj. Na početku kolone je bila šetalica na kojoj je veliko crveno srce.

Novi Sad

Zborovi građana Novog Sada organizovali su protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“.

„Nemate vi dovoljno lanaca za sve nas! Ne odustajemo! Bogdan već 10 dana štrajkuje glađu zbog nepravde. Njegova borba je borba svih nas. Zato danas izlazimo zajedno na ulicu – za Bogdana, za slobodu, za pravdu. Bogdan, Darko, Filip, Dalibor, Nikola, Dušan, Srđan, Vuk, nisu sami“, poručili su Zborovi u pozivu na protest.

Građani su se okupili u 16.30 časova kod Železničke stanice, i predvođeni biuciklistima krenuli ka Klisu, Okružnom zatvoru.

Skupu je prisustvovala i Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke, koji je poginuo u padu nadstrešnice Železničke stanice, prenosi portal 021.rs.

Saobraćaj je regulisala saobraćajna policija, bajkeri, biciklisti i redari.

Mediji procenjuju da u koloni ima nekoliko hiljada građana.

Posle obilaska zatvora na Klisi, protestna kolona će se zaputiti u kampus Univerziteta u Novom Sadu, gde će od 21 čas biti održan koncert sastava „Mila’s trio“.