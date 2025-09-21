Mi i Evropa
Nova pravila za građane Srbije na granici
Otisak prsta i fotografija lica, neki su od novih zahteva za građane Srbije prilikom prelaska u neku državu Šengena, a po Sistemu ulaska i izlaska koji je uvela EU
Zborovi građana Beograda šetali su od jednog do drugog fakulteta u znak zahvalnosti studentima, dok su Novosađani pešačili do Klisa gde su zatočeni politički zatvorenici
Zbor Palilula centar, u saradnji sa drugim beogradskim zborovima, organizovao je u nedelju (21. septembar) akciju zahvalnosti studentima koji se deset meseci bore za prevednije društvo, dok su u Novom Sadu zborovi građana pozvali na protestnu šetnju do zatvora na Klisi.
Beograđani su se oko 16 časova okupili ispred Pravnog fakulteta, zahvalili su studentima tog fakulteta što su u prethodnih 10 meseci bili jedna od tačaka okupljanja. Zatim su krenuli u šetnju ka tehničkim fakultetima i Mašinskom do Rudarsko-geološkog fakulteta gde je odžano 16 minuta tišine za stradale u padu nadstrešnice 1. novembra.
Deo Bulevara kralja Aleksanra u smeru ka Vukovom spomeniku bio je blokiran za saobraćaj. Na početku kolone je bila šetalica na kojoj je veliko crveno srce.
Novi Sad
Zborovi građana Novog Sada organizovali su protestnu šetnju „Za Bogdana i sve političke zatvorenike“.
„Nemate vi dovoljno lanaca za sve nas! Ne odustajemo! Bogdan već 10 dana štrajkuje glađu zbog nepravde. Njegova borba je borba svih nas. Zato danas izlazimo zajedno na ulicu – za Bogdana, za slobodu, za pravdu. Bogdan, Darko, Filip, Dalibor, Nikola, Dušan, Srđan, Vuk, nisu sami“, poručili su Zborovi u pozivu na protest.
Građani su se okupili u 16.30 časova kod Železničke stanice, i predvođeni biuciklistima krenuli ka Klisu, Okružnom zatvoru.
Skupu je prisustvovala i Dijana Hrka, majka mladića Stefana Hrke, koji je poginuo u padu nadstrešnice Železničke stanice, prenosi portal 021.rs.
Saobraćaj je regulisala saobraćajna policija, bajkeri, biciklisti i redari.
Mediji procenjuju da u koloni ima nekoliko hiljada građana.
Posle obilaska zatvora na Klisi, protestna kolona će se zaputiti u kampus Univerziteta u Novom Sadu, gde će od 21 čas biti održan koncert sastava „Mila’s trio“.
Vučić je najavio novi zakon „Konačno svoj na svome“ kojim će biti omogućeno građanima da za nekoliko stotina evra legalizuju neuknjižene objekte. Iako će zakon važiti za sve, ostaje sumnja da će se najviše okoristiti naprednjački biznismeni sa hiljade novoizgrađenih i planiranih kvadrata
Priča o Vučiću kao „superzvezdi u Kini“ ponovo je aktuelna, ovog puta zbog Dragana J. Vučićevića koji je obukao majicu sa brojem 577 – koji se na kineskom izgovara slično kao prezime predsednika Srbije. I Vučić je nedavno iz Kine govorio kako je „Vućići“ u toj zemlji praktično postao sinonim za Srbiju
Briga o Republici Srpskoj i evropski put bile su teme Vučićevog govora na sednici Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske koja je održana odmah posle vojne parade
Dodik je zakasnio, ali mu je ipak oslobođeno mesto do Vučića, na paradi je izvedena pokazna vežba iako joj tu nije mesto, 50 posto vojnih sredstava je bilo iz prošlog veka – utisci su koje građani nisu imali prilike da čuju o najnovijoj vojnoj paradi u Beogradu
