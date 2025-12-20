Kosovo su kao nezavisnu državu ove godine prepoznale četiri nove države. Koliko je to ukupno, niko tačno ne zna

Bahami su priznali nezavisnost Kosova, saopštila je predsednica Vjosa Osmani posle sastanka sa premijerom Bahama Filipom Dejvisom. Ovo je četvrto priznanje nezavisnosti Kosova ove godine i prema rečima Osmani, 121. ukupno.

Pored priznanja nezavisnosti Kosova, deklaracija koja je potpisana u Nasau podrazumeva i uspostavljanje bilateralnih odnosa.

„Obe države takođe objavljuju uspostavljanje diplomatskih odnosa između Komonvelta Bahama i Republike Kosovo, sa efektom od dana potpisivanja Zajedničkog sporazuma o uspostavljanju diplomatskih odnosa, u skladu sa međunarodnim pravom i Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine“, piše u deklaraciji.

Sirija, Sudan, Kenija…

Tokom 2025. godine, kosovsku nezavisnost su pored Bahama priznale i Kenija, Sudan i Sirija.

Priznanje Kenije 26. marta prvo je posle pauze od četiri godine, koja je usledila nakon što je Izrael prepoznao Kosovo kao nezavisnu državu u februaru 2021. godine posle Vašingtonskog sporazuma.

Samo 17 dana kasnije stigla je vest da je Kosovo priznao i Sudan, što je izazvalo podsmeh u delu javnosti, pošto se neposredno pre toga ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić hvalio da je razgovarao sa kolegom iz te zemlje o unapređenju odnosa Srbije i Sudana.

S druge strane, oštrih reakcija Ministarstva spoljnih poslova po pitanju sudanskog priznanja nije bilo, dok je u slučaju Kenije saopšteno da će MSP „odlučnije braniti teritorijalni integritet svoje zemlje“.

Vest o sirijskom priznanju nezavisnosti stigla je iz Rijada krajem oktobra, gde je posredstvom Saudijske Arabije potpisan sporazum između Sirije i Kosova.

Koliko zemalja je priznalo nezavisnost Kosova?

U zavisnosti od izvora, broj država koje Kosovo prepoznaju kao nezavisnu republiku varira od 80 do 121. Osmani je nakon posete Bahamima iznela cifru od 121, što se ne slaže sa narativom zvaničnog Beograda.

Na sajtu Kancelarije za Kosovo i Metohiju, navodi se da je od 2008. godine do danas, ukupno 108 zemalja potpisalo priznanje, ali da je 28 od njih u međuvremenu to priznanje povuklo, dok je Gvineja Bisao povukla pa potom opet donela priznanje.

Neke neutralnije procene navode da je do danas Kosovo priznalo 110 punopravnih članica Ujedinjenih nacija. Jasnog konsenzusa, međutim, nema.