„Iako svaki učenik koji ima bar dvojku iz istorije zna da je kralj Aleksandar I Karađorđević ubijen u Marseju, predsednik Srbije je rekao da se to ubistvo dogodilo u Parizu“, saopštio je Akademski plenum

Univerzitetska mreža Akademski plenum je, komentarišući gostovanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića u emisiji „Hit tvit“ TV Pink i njegove tvrdnje o atentatu na kralja Aleksandra I Karađorđevića, postavila pitanje da li je iznošenje niza istorijskih neistina imalo dnevno-političku svrhu ili je reč o elementarnom neznanju.

Akademski plenum ističe da je Vučić u toj emisiji „izneo niz istorijskih neistina uz lažne optužbe na račun pojedinih zemalja Evropske unije, pa se sa pravom postavlja pitanje da li je to učinio u dnevno-političke svrhe ili je reč o elementarnom neznanju“.

„Vučić je rekao da su ubistvo kralja Aleksandra I Karađorđevića zajednički planirali, između ostalih, Italijani, ustaše, Englezi i Bugari. Istorijske činjenice govore o tome da su ustaše uz pomoć italijanskih fašista kovale ovu zaveru protiv kralja, pa se ubacivanje Velike Britanije i Bugarske u ovaj kontekst može shvatiti i kao Vučićev pokušaj da dalje produbi jaz građana Srbije prema zemljama EU“, navodi Akademski plenum.

Dodaje se da „iako svaki učenik koji ima bar dvojku iz istorije zna da je kralj Aleksandar I Karađorđević ubijen u Marseju, predsednik Srbije je rekao da se to ubistvo dogodilo u Parizu, a da je brod kojim je kralj doplovio u Marsej krenuo iz Dubrovnika, iako je plovidbu započeo iz Zelenike“.

Akademski plenum podseća da vlast planira da otvori novi Fakultet za srpske studije u Nišu i upozorava da taj fakultet „u budućnosti može da bude korišćen za davanje legitimiteta“ lažnim navodima o istorisjkim činjenicama.

„Kao deo akademske zajednice osećamo potrebu da pomognemo predsedniku Srbiju da se izbori sa sopstvenim neznanjem, pa mu nudimo pomoć u izboru kvalitetne istorijske literature, koja će mu pomoći da pametno utroši vreme, dok čeka na skorašnji završetak sudskog postupka koji će uskoro neminovno biti pokrenut protiv njega“, poručuje u saopštenju Akademski plenum.

Izvor: FoNet