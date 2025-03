Snažan zemljotres jačine 7,7 stepeni Rihtera pogodio je centralni Mjanmar u petak, saopštio je Geološki zavod Sjedinjenih Američkih Država (USGS).

Zemljotres od 7,7 stepeni Rihtera spada u kategoriju velikih zemljotresa koji uzrokuju ozbiljnu štetu na velikom području, a javljaju se u proseku 18 puta godišnje.

Poređenja radi, najjače detonirano nuklearno oružje, Car bomba imala je snagu od 20 megatona, što je ekvivalent zemljotresu od 7 stepeni Rihterove skale.

Prema USGS-u epicentar zemljotresa bio je oko 20 kilometara severozapadno od burmanskog grada Sagainga, u blizini grada Mandalaja. Ta oblast je oko 100 kilometara severno od Nejpjidoa, glavnog grada Mjanmara.

Potres jačine 6,4 stepena po Rihterovoj skali pogodio je region oko 12 minuta nakon početnog potresa.

Potresi su se osetili u Kini i Tajlandu, a snimci na društvenim mrežama pokazuju kako se ljudi evakuišu iz zgrada u Bangkoku i okupljaju se na ulicama.

#MYANMAR: Just saw a clip of people huddled on the ground near by the aircraft, trying to stay safe during a massive earthquake at Mandalay International Airport, right before boarding their flight. #Earthquake #Mandalay pic.twitter.com/dCIr3hwx68

— Cape Diamond (@cape_diamond) March 28, 2025