Platforma Iks je zabranjena u Brazilu, odlukom sudije Vrhovnog suda te zemlje Aleksandrea de Moraesa, pošto nije imenovan pravni predstavnik za platformu za razmenu poruka, preneo je Rojters.

Moraes se već nekoliko meseci javno raspravljao sa vlasnikom Iksa Ilonom Maskom, nakon što ta društvena mreža nije ispunila pravne naredbe da blokira pojedine naloge koji su optuženi da šire lažne vesti i govor mržnje.

On je dao Brazilskoj nacionalnoj agenciji za telekomunikacije 24 sata da sprovede odluku. Nakon obaveštenja, agencija mora da prosledi nalog više od 20.000 provajdera u zemlji, od kojih svaki mora da blokira X, prenosi Gardijan.

U intervjuu za TV kanal Globonews, predsednik agencije Karlos Manuel Baigori rekao je da je naredba već prosleđena internet provajderima.

„Pošto govorimo o više od 20.000 kompanija, svaka će imati svoje vreme za implementaciju, ali … očekujemo da će verovatno tokom vikenda sve kompanije već implementirati blok“, rekao je Manuel Baigori.

Sudija Moraes je pozvao Apple i Google da „implementiraju tehnološke barijere, kako bi sprečili upotrebu aplikacije X korisnicima iOS i Android sistema“.

Međutim, kasnije u petak uveče, sudija je uklonio deo u kome se pominju Apple i Google – „dok se čeka na izjave X-a i Maska, kako bi se izbegle potencijalne i nepotrebne štete za treće kompanije“.

Kazne za pristup Iksu

U odluci suda navodi se da će kazne za pojedince i kompanije koje koriste alternativne načine za pristup platformi Iks ići i do 50.000 brazilskih reala, odnosno nešto više od 8.000 evra, na dnevnom nivou.

Državni regulator za telekomunikacije „Anatel“ dužan je da odluku suda sprovede u roku od 24 časa.

Ranije danas je brazilski predsednik Lula da Silva poručio da Ilon Mask mora poštovati odluku koju bude doneo Vrhovni sud Brazila.

Ilon Mask je u svojim objavama na Iksu Moraesa poredio sa lordom Voldemorom, likom iz serijala o Hariju Poteru i nazivao ga diktatorom pod maskom sudije.

Novinar Glen Grinvald, koji je inače prvi obradio slučaj Snouden, a danas živi u Brazilu, na platformi Iks je izrazio oštru kritiku establišmenta, navodeći da je jedan čovek dozvolio da se neosnovano kriminalizuje pristup ovoj platformi.

