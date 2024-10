Uragan Milton i dalje je uragan kategorije 5 sa ​​vetrovima brtine od 160 milja na čas, odnosno više od 250 kilometara na čas, a zvaničnici savezne države Floride i dalje pozivaju stanovnike koji se još nisu evakuisali da napuste tu oblast ili potraže sklonište. Takav poziv već je upućen milionima ljudi koji žive u toj saveznoj američkoj državi.

Prema prognozama, centar Miltona će se u sredu kretati preko istočnog Meksičkog zaliva, a izbiće na kopno duž zapadne centralne obale Floride kasno uveče ili u četvrtak rano ujutro po lokalnom vremenu i kretaće se od istočne obale Floride preko zapadnog Atlantskog okeana.

Spoljni pojasevi uragana su već počeli da utiču na Floridu, a očekuje se da će se uslovi pogoršati u celoj toj saveznoj državi tokom dana, piše CNN.

The International Space Station just orbited above Hurricane Milton as it is re-intensifying over the southern Gulf of Mexico.

Grad Tampa na direktnom udaru

Nekoliko upozorenja o tornadu je već izdato za delove južne Floride, a očekuje ih se još tokom dana, jer se potencijal za teške vremenske prilike povećava na celom poluostrvu.

Očekuje se da će uragan Milton direktno udariti oblast grada Tampa na Floridi, koji nije imao direktan udar uragana još od 1921. godine.

Pet i po miliona ljudi je dobilo savet, a neki i obavezu da se hitno evakuišu. Auto-putevi su potpuno zakrčeni ogromnim brojem vozila.

Jedan od problema koji se javlja je što su i neke benzinske pumpe ostale bez benzina.

Sve se desilo jako brzo, jer je od tropske oluje, Milton za samo par dana prerastao u uragan koji u pojedinim momentima dostiže maksimalnu jačinu udara vetra od 290 kilometara na sat, što se smatra skoro najjačim mogućim udarima vetra na planeti.

Očekuju se i ogromni talasi

Jedan od najvećih problema uz jake udare vetra je što se očekuju i ogromni talasi i da se voda popne za tri, četiri metra i onda poplavi sve pred sobom.

Očekuje se da će uragan pokriti veoma široku teritoriju i da će, kad dođe do tla Floride, nastaviti da se obrušava na neke od najnaseljenijih delova savezne države, uključujući i Orlando, i da ide dalje do istočne obale.

Problem je i što je Florida pogođena uraganom pre dve nedelje, pa postoji briga da otpaci, čak i komadi nameštaja i drugo, koji su skupljeni na ulicama, sada pod jakim vetrom mogu biti pretvoreni u opasne projektile.

#Milton is the fastest Atlantic hurricane to intensify from a Tropical Depression to a Category 5 Hurricane, taking just over 48 hours. This animation shows Milton as it intensified, with the heaviest rains (red) concentrated near the center. https://t.co/uXpdGH1yEd pic.twitter.com/YWwrpgQcTe

— NASA Earth (@NASAEarth) October 8, 2024