Predsednik SAD Donald Tramp povećava vojni budžet za više od 50 odsto i gradi ‘vojsku iz snova’. Za to će biti izdvojeno hiljadu i po milijardi dolara. Nakon što je izneo svoje teritorijalne pretenzije to zvuči zlokobno

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je u sredu (7. januar) da bi američki vojni budžet za 2027. godinu trebalo da iznosi 1,5 biliona dolara, što je znatno više od 901 milijarde dolara koje je Kongres odobrio za 2026. godinu, prenosi Rojters.

„Ovo će nam omogućiti da izgradimo‘vojsku iz snova na koju već dugo imamo pravo i, što je još važnije, koja će nas činiti bezbednim i sigirnim, bez obzira na neprijatelja”, napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Trough Social.

Da nije ogromnih iznosa koji se ostvaruju zahvaljujući carinama iz drugih zemalja, od kojih su mnoge u prošlosti „pljačkale“ Sjedinjene Države na nivoima kakvi nikada ranije nisu viđeni, vojni budžet bi ostao bi na cifri od bilion dolara, nastavio je.

„Međutim, zahvaljujući carinama i ogromnim prihodima koje one donose – iznosima koji bi u prošlosti bili nezamislivi (posebno pre samo godinu dana, tokom administracije Uspavanog Džoa Bajdena, najgoreg predsednika u istoriji naše zemlje!) – u mogućnosti smo da bez problema dostignemo cifru od 1,5 biliona dolara, dok istovremeno stvaramo neuporedivu vojnu silu i imamo sposobnost da, u isto vreme, smanjujemo dug i isplaćujemo značajne dividende patriotama sa umerenim prihodima u našoj zemlji”, napisao je Tramp.

Amerika ima najveći vojni budžet na svetu. Iza nje su Kina i Rusija, ali sa znatno manjim izdvajanjima za vojsku.

Poređenja radi, američki vojni budžet višestroko je veći od kineskog i ruskog zajedno.

Kineski vojni budžet za 2025. iznosio je oko 246 milijardi dolara, dok je ruski bio oko 170 milijardi dolara.

